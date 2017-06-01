E-commerce boom: aumentano gli acquisti di tecnologia online
di Redazione
01/06/2017
I dati relativi al 2016 sono incontrovertibili: aumentano gli acquisti online e per il 2017 il trend degli e-commerce si sta confermando positivo, anche se per fare un primo bilancio occorre attendere quantomeno la fine del primo semestre. Fatto sta che sono sempre di più coloro i quali si rivolgono alla Rete per acquistare prodotti di ogni genere, approfittando magari di sconti e promozioni. E-Shop, siti di aste online o bacheche di annunci economici sono ormai tra le mete preferite degli internauti, sempre a caccia del “risparmio”. Seppur il trend di colossi come eBay non sia propriamente in linea con le aspettative, ci sono brand come quello di Amazon che stanno continuando a sfornare servizi per gli utenti, dopo essere partiti come semplici “negozi online”. Alla base del successo di molti portali, ci sono proprio le categorie merceologiche connesse con la tecnologia. Computer, accessori, ma soprattutto telefonini e tablet rappresentano i prodotti che maggiormente attirano le attenzioni del mercato più giovane. È anche per questo che sono nati i cosiddetti comparatori di prezzi, ossia quei servizi che, effettuando una ricerca per un determinato prodotto o marchio, aggregano i prezzi migliori presenti sugli store online. In questo caso, per l’utente è assai facile trovare il prodotto al prezzo più conveniente, ma c’è uno step successivo da fare: verificare l’affidabilità, sia del negozio, sia della merce. Per fortuna, la maggior parte dei servizi online dispongono di sistemi di feedback che consentono agli utenti di fare questa verifica prima dell’acquisto. Chi ha comprato dallo stesso e-commerce, lo stesso prodotto, può lasciare un voto numerico o tramite simbolo (solitamente le stelline) e aggiungere un commento. In questo modo, i potenziali acquirenti successivi potranno farsi un’idea sia di cosa stanno andando a comprare, sia dell’affidabilità o meno del venditore. Un sistema che non elimina totalmente il pericolo di truffe, ma aiuta moltissimo.
Articolo Precedente
PokéLand: il nuovo gioco dei Pokémon per Android e iOS
Articolo Successivo
Essential Phone: lo smartphone ideato dal papà di Android