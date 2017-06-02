PokéLand: il nuovo gioco dei Pokémon per Android e iOS
di Redazione
02/06/2017
Si chiama PokéLand il successore di Pokémon Go: Nintendo quindi non lascia, bensì raddoppia e dopo il grande successo ottenuto con il primo gioco per dispositivi mobili, sta per lanciarne un altro. PokéLand è attualmente in fase Alpha e vi rimarrà fino al prossimo 12 giugno, quando si concluderanno i test. La versione che alcuni fortunati stanno già utilizzando per fornire feedback e osservazioni, comprende 52 scenari, 6 isole, una Champion Tower da quindici piani e un roster iniziale composto da oltre 130 Pokémon. Ad un anno circa dal lancio di Pokémon Go, dunque, Nintendo si appresta a lanciare un altro gioco che dovrebbe tenere incollati milioni e milioni di utenti davanti allo schermo del proprio smartphone. Il successo del primo titolo è stato planetario, anche se l’onda sembra sia in via di esaurimento. Probabilmente per compensare, sta per arrivare appunto Pokéland, al momento in fase di test su Android e solo per gli utenti Giapponesi, ma presto dovrebbe arrivare una versione di prova anche su App Store per i possessori di dispositivi iOS. L’annuncio è arrivato durante i Webby Awards, dove Pokémon Go è stato premiato quale Miglior Mobile Game dell’anno. Le prime immagini del nuovo gioco sono state diffuse dall’utente Atheerios e lanciano intendere che PokéLand sarà una specie di Pokémon Rumble, con i Pokémon da collezionare e far combattere in una versione “giocattolo”. Per poter utulizzare questo nuovo mobile game, ci sarà bisogno di un account Nintendo e di una connessione ad Internet. Possibile l’introduzione di acquisti in app, poiché si parla della necessità di collezionare diamanti per sbloccare nuove isole o di un detector attivabile ogni 30 minuti per trovare dei Pokémon presenti nelle vicinanze.
