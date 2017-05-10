Invii multipli di email marketing: ecco come fare
di Redazione
10/05/2017
%CODE21% Per creare una campagna di Email Marketing con invii multipli, occorre operare una serie di accorgimenti, senza i quali si rischierebbe di essere classificati come spammer. È importante ricordare, infatti, che i provider di posta elettronica si servono generalmente di un’intelligenza artificiale che si occupa di classificare le email in ricezione e qualora non fossero seguite delle regole, i messaggi finirebbero nella cartella dello spam. Chi si appresta all’avvio di una campagna di Email Marketing, dunque, sappia che oltre a conformarsi alle normative vigenti, deve attenersi ad alcune pratiche che rendano l’invio efficace. Innanzitutto, è buona norma tenere il proprio database sempre aggiornato e segmentato. I contenuti dei messaggi devono essere pertinenti, ragion per cui, prima dell’invio, è opportuno leggere e rileggere il testo ed analizzare eventuali contenuti multimediali affinché ci sia un buon grado di certezza che sia tutto interessante per chi andrà a ricevere l’email. Il link per l’iscrizione deve essere ben visibile all’interno del messaggio, così come quello per la cancellazione. Inviare tanti messaggi a destinatari che non sono interessati non fa altro che mettere la tua azienda o attività in cattiva luce, finendo per essere classificati come “spammer”. Se un utente non vuole leggere i tuoi messaggi, meglio possa cancellarsi facilmente: meno utenti, ma fidelizzati, sono molto meglio di tanti utenti cui non importa nulla di ciò che comunichi. Per questo motivo, dunque, è sempre buona norma affidarsi a strumenti professionali per l’invio di Email Marketing, come quelli offerti da MDirector. Sebbene le applicazioni di posta elettronica consentano generalmente di inviare tanti messaggi, un invio massivo ne può compromettere la consegna. Del resto, le aziende specializzate in questo settore funzionano esattamente come i provider di posta e oltre ad occuparsi del recapito dei messaggi, aiutano a migliorare l’efficacia delle campagne fornendo report statistici e supporto in ogni fase delle stesse.
