Facebook rimuove l'icona della faccina grassa
di Redazione
11/03/2015
Si erano scagliati in più di 17.000 contro l'icona con la faccina grassa che aveva fatto la sua comparsa fra le emoticon che Facebook mette a disposizione per enfatizzare lo status degli utenti. Nei progetti del social network l'icona avrebbe dovuto rappresentare lo stato "mi sento grasso", ma la cosa proprio non era andata giù ad un bel numero di utenti.
"Quel simbolino è dannoso per le persone che pensano di essere in sovrappeso"sostenevano gli oppositori della faccina incriminata e ancora
"Quando gli utenti di Facebook sul loro stato mettono di “sentirsi grasso”, stanno prendendo in giro persone che ritengono di essere in sovrappeso, che possono includere molte persone con disturbi alimentari".Così Facebook ha accolto la protesta degli utenti ed ha rimosso lo status "mi sento grasso"
"Abbiamo ascoltato la nostra community che ci avverte che lo status "mi sento grasso" potrebbe raffrozare un sentimento negativo nei confronti del proprio corpo, in particolare per le persone che soffrono di disturbi alimentari"ha detto un portavoce di Facebook al Washington Post
"così abbiamo deciso di rimuovere lo status "mi sento grasso" da quelli disponibili. Continueremo ad ascoltare ogni feedback perché pensiamo che questo sia un modo per aiutare le persone ad esprimere se stessi su facebook"ha continuato. La petizione lanciata su change.org per la rimozione dell'emoticon oversize aveva raccolto più di 17.000 firme. In seguito alla rimozione la donna che per prima aveva lanciato la campagna ha detto
"questo successo mostra che le persone insieme possono cambiare i messaggi culturali che danneggiano la nostra capacità di amare noi stessi e vivere in armonia con il nostro corpo"
