10 trucchi per il forno a microonde... sorprendenti!
di Redazione
08/10/2014
Tutti in casa abbiamo un forno a microonde ma molti di noi lo usano solo per scaldare o, al limite, scongelare gli alimenti… si può fare di più. Ovviamente non ci metteremo a fare un elenco di ricette, per questo c’è Google e centinaia di siti dedicati. Quello che vogliamo fare è stuzzicare l’immaginazione con trucchi per il microonde sfiziosi e poco noti. Prima di iniziare, una nota: i tempi che indichiamo possono variare leggermente in dipendenza della potenza dei forni, ma restano validi come indicazione di massima.
10. Patatine “fritte" al voloBeh, ovviamente qui non si frigge niente, ma il gusto e la salute ci sono tutti! Affettiamo le patate sottilmente, passiamole in un po’ d’acqua, asciughiamole, irroriamole con un filo d’olio e disponiamole su un piatto, senza sovrapporre le fettine. Possiamo cuocere a più strati, utilizzando in pila dei fogli di carta assorbente sui cui adagiare altre fettine. 3 minuti alla massima potenza, poi giriamo le fettine e facciamo andare per altri 3 minuti a metà potenza. Tiriamo via le fettine già pronte e continuiamo la cottura per un altro minuto fino a che tutte le patatine saranno ben dorate.
9. Sciogliere del miele cristallizzatoRimuoviamo il tappo e scaldiamo bel microonde per un tempo che va da 30 secondi a un minuto (a seconda della dimensione del contenitore). Riavremo il nostro miele perfettamente fluido e privo di cristalli.
8. Cucinare le uova in un lampoUova in camicia oppure a occhio di bue, tutto al microonde: per l’occhio di bue, riscaldiamo leggermente il piatto, aggiungiamo una noce di burro e rompiamo l’uovo direttamente nel piatto da portata, quindi cuociamo per 45 secondi. Per l’uovo in camicia, rompiamo l’uovo in una tazza o una ciotolina adatte al microonde, aggiungiamo acqua fino a metà recipiente (opzionalmente una goccia di aceto), copriamo con un piattino e cuociamo per 60 secondi.
7. Riscaldare il cibo uniformementeSe il cibo si trova su un piatto, cerchiamo di disporlo in modo da creare un cerchio, con un buco al centro. In caso contrario, proviamo a posizionare il recipiente che contiene il cibo sul bordo del piatto rotante del microonde.
6. Pulire e deodorare un paio di calziniDa usare in caso di emergenza, qualora dovessimo aver bisogno di un paio di calzini puliti in poco tempo. Immergiamoli in una bacinella con acqua e sapone, quindi trasferiamo la bacinella con i calzini nel forno e facciamo andare per 10 minuti. Voilà!
5. Cuocere le verdure al vapore, perfettamenteL’ideale è utilizzare un recipiente apposito per il microonde, chiuderlo con la pellicola, aggiungere un po’ d’acqua se le verdure ne hanno poca e tagliare le verdure in modo uniforme (circa 3/4 cm di lunghezza). Importante: bucherelliamo la pellicola per permettere al vapore di uscire. Il tempo di cottura è di circa 3 minuti, ma dipende molto dalla quantità di verdura che vogliamo cuocere.
4. Cuocere un bacon super croccanteCapovolgiamo una ciotolina e adagiamola su un piatto. Sulla sommità della ciotola, disponiamo le fettine di bacon da cuocere, quindi facciamo andare il forno, contando un minuto per ogni fettina. Tutto il grasso in eccesso scivolerà sul piatto, e noi avremo del bacon croccante e asciutto.
3. Non utilizzare contenitori squadratiLe zone in prossimità degli spigoli tendono a ricevere una maggiore quantità di energia, riscaldandosi più velocemente. Ciotole e contenitori dalle forme più smussate, consentono di riscaldare il cibo più uniformemente.
2. Sbucciare i pomodoriBucherelliamo la buccia e disponiamoli, in cerchio, su un piatto. Cuociamo per 30 secondi alla massima potenza, quindi aspettiamo circa 10 minuti. La buccia verrà via “da sola”.
1. Pulire il forno a microonde senza faticaVersiamo dell’acqua in una ciotolina adatta la microonde, riempiendola per metà. Tagliamo a metà un limone e spremiamone il succo nella ciotolina, quindi immergiamoci anche le due metà del limone. Mettiamo la ciotolina nel forno e facciamo andare alla massima potenza per 3 minuti, l’acqua inizierà a bollire. Trascorsi i tre minuti, lasciamo chiuso il forno e aspettiamo 5 minuti. Il vapore saturerà l’interno del forno e ne sgrasserà le pareti. Per finire, rimuoviamo il piatto del forno (se presente) e ripassiamo con un panno il piatto, le pareti e lo sportello.
foto by Ryan Li, Tim Sackton, Clara Alim, Wyn Lok, Chris Isherwood, bark, Vilseskogen, Neil Gonzalez
