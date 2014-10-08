Nobel per la fisica agli inventori dei LED Blu

Foto by Larry Jacobsen (CC BY 2.0)

Isamu Akasaki, Hiroshi Amano e Shuji Nakamura sono i tre scienziati che si sono aggiudicati il nobel per la fisica 2014. La scoperta con cui hanno ottenuto il meritato riconoscimento è già di utilizzo comune: il LED blu. I LED blu sono sostanzialmente una delle parti essenziali nella costruzione di un qualunque sistema di illuminazione moderno. Ormai siamo abituati alla purezza della luce led ed ai relativi bassi consumi, ma la ricerca è stata iniziata dai tre scienziati negli anni 90, solo oggi tuttavia il loro lavoro così importante per l'impatto che ha sulla vita moderna è stato riconosciuto. LED è sinonimo di Light-emitting diode. Non sarebbero una scoperta particolarmente innovativa ed in realtà i LED di colore rosso e verde sono noti al mondo già da molti anni. Tuttavia la sola componente rossa o verde non è sufficiente a comporre la luce bianca, ed è qui che la scoperta dei LED blu assume particolare rilevanza. Infatti solo con l'arrivo di questo particolare tipo di LED il settore dell'illuminazione ha potuto sperimentare la rivoluzione a cui tutti stiamo assistendo oggi. Le lampade LED di recente costruzione derivate proprio dal lavoro dei tre scienziati hanno un'efficienza quasi 20 volte maggiore di quella di una lampadina elettrica e 4 volte maggiore di quella di una lampada a Neon. Inoltre possono durare quasi 100 volte in più rispetto ad una comune lampadina ad incandescenza.