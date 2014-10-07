Lumo Lift un aiuto contro il mal di schiena
Il mondo va veloce, le comunicazioni corrono al ritmo di un battito di ciglia, i trasporti, il business, la produzione tutto va veloce... ma noi rimaniamo fermi. Mentre il mondo corre noi lo pilotiamo stando ben fermi sulle nostre sedie, negli uffici, nelle case, il più delle volte con la testa china su una scrivania o con le spalle curve fissando lo schermo di un monitor. È anche questo il segno dei tempi che cambiano, è un diverso modo di affrontare la fatica del lavoro, ma a farne le spese è quasi sempre la nostra schiena. Stressata, maltrattata, sempre sacrificata da una postura a cui spesso poltrone, scrivanie e computer ci costringono, alla fine grida dolore e vendetta ricordandoci che è importante assumere sempre una postura che preservi la nostra colonna vertebrale. Se è vero che è la tecnologia che ci distrugge è sempre alla tecnologia che chiediamo di darci una mano nei momenti di difficoltà, così è proprio questo accessorio piccolo quanto funzionale che ci può costringere a ricordarci di voler bene alla nostra schiena. Il Lumo Lift è un sensore, un piccolissimo sensore con banda magnetica o con clip che può essere inserito in un qualunque punto all'interno dei nostri vestiti. Potremmo nasconderlo o invece indossarlo come un accessorio di moda ma non cambierebbe la sua reale utilità. Il Lumo Lift in ogni momento controlla la nostra postura, verifica se le nostre spalle sono curve, se il nostro torace è inclinato e se pensa che la nostra posizione potrebbe avere un effetto negativo sulla nostra schiena ci richiama all'ordine con una delicata vibrazione. In più Lumo Lift è anche un contapassi, un misuratore di distanze e un conta calorie. Decisamente un must per chiunque passi ore e ore seduto di fronte ad una scrivania. In vendita sullo store di Lumo al costo di 99.99$
