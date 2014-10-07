Facebook lancia "Audience Network"
di Redazione
07/10/2014
Avevamo parlato qui di Facebook Atlas il nuovo sistema di advertising con cui Facebook intende andare in concorrenza con AdWords. Oggi però è il turno di un altro annuncio importante quello della nascita di "Audience Network". Audience Network è sostanzialmente il nuovo sistema di advertising di Facebook che consente da un lato agli sviluppatori di includere la pubblicità di Facebook direttamente nelle proprie App dall'altro agli investitori di disporre di un bacino potenzialmente illimitato di App dove piazzare la propria pubblicità. Naturalmente Audience Network consente agli sviluppatori di monetizzare attraverso l'adv mentre gli investitori continueranno ad acquistare normalmente su FB come hanno fatto fino ad ora. La novità è che Audience Network continuerà a lavorare in piena sinergia con il meccanismo di pubblicazione delle inserzioni su FB utilizzato fino a questo momento. Non ci sarà dunque una interfaccia separata per acquistare la pubblicità. In altre parole Facebook ha trovato un nuovo modo per allargare il proprio bacino pubblicitario e diminuire in questo modo contemporaneamente la pressione sugli utenti del social network francamente talvolta un po' disturbati dall'eccessiva presenza di pubblicità all'interno dei propri contenuti. Per ora i formati disponibili all'interno delle APP saranno tre: banner, interstitial, native. Chi "smanetta" un po' con la pubblicità sa già che i formati più impattanti saranno interstitial e native tuttavia non ci sarà bisogno di utilizzare creatività separate per questa tipologia di formati, verrà adattata invece la stessa creatività utilizzata per pianificare l'advertising all'interno delle pagine di Facebook. Naturalmente con questa mossa Facebook si pone in netta concorrenza con Google Admob. Ed è il secondo passo di Facebook sul terreno dell'advertising che va a contrapporsi allo strapotere di Google.
