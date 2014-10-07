Home Gadget e Curiosità Ambi Climate risolve il problema dei condizionatori

di Redazione 07/10/2014

Ho caldo, ho freddo, c'è troppa aria, poi quando esco dalla stanza mi verrà un raffreddore da competizione. Quante volte avete ripetuto queste stesse parole a casa o in ufficio appellando i vostri condizionatori con parole non esattamente lusinghiere? A mettere la parola fine ad ogni controversia, a portare la pace fra i colleghi, a riportare le famiglie ad una condizione di serenità c'è oggi Ambi Climate. Il funzionamento di Ambi Climate è semplice. Si scarica l'apposita App, si posiziona Ambi Climate nella stanza dove si vuole ottimizzare l'uso del condizionatore ed il gioco è fatto. Ambi Climate inizierà a monitore la temperatura dell'aria all'interno della stanza, la temperatura dell'ambiente circostante, l'umidità relativa ed una serie di altri parametri, infine effettuerà un mix fra tutti i dati raccolti e le vostre preferenze in tema di temperatura e adatterà i valori del condizionatore di conseguenza. La comunicazione fra Ambi Climate e il condizionatore avviene sulla base degli infrarossi, perciò Ambi Climate è ampiamente compatibile con una vasta gamma di condizionatori. Naturalemnte attraverso l'uso di Ambi Climate è previsto un notevole risparmio in fatto di consumi energetici. In ultimo, ma non per questo meno importante, Ambi Climate può essere pilotato da remoto, perciò se state per tornare a casa e desiderate trovere un ambiente confortevole basterà tirar fuori il vostro smartphone ed impostare la temperatura desiderata. IL progetto è per ora presente su Kickstarter, il costo di un device varia da 79$ per una Ambi Climate fino a 249$ per averne tre. La produzione è prevista per Giugno 2015 giusto in tempo per rendere più piacevole la vostra estate