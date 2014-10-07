Twin Peaks il grande ritorno nel 2016

Twin Peaks 2016

Dear Twitter Friends… it is happening again. http://t.co/r0l9rhK4eB #damngoodcoffee — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 6 Ottobre 2014

Se la serie televisa Twin Peaks non evoca in voi alcun ricordo, allora probabilmente negli anni 90 non eravate ancora nati, oppure il tubo catodico non esercitava su di voi nessun fascino. Per tutti gli altri "Twin Peaks" anzi più correttamente "I segreti di Twin Peaks" è come dire la felpa con il cappuccio, i top fosforescenti con l'ombellico bene in vista o il bomber. Tutta roba che in un modo o nell'altro ha caratterizzato un'epoca. Twin Peaks si può considerare la serie televisiva cult, unica nel suo genere, che ha segnato un'epoca. Unica perché il regista David Lynch è uno dei massimi esponente di quel surrealismo che in Twin Peaks emerge in tutta la sua inquietante bellezza. I personaggi di Twin Peaks sono più che bizzarri, le atmosfere sono da film horror, le musiche sono sempre sommesse ma riecheggiano potentissime, le inquadrature sono assolutamente sovrannaturali. [soundcloud url="https://api.soundcloud.com/tracks/62748336" params="color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false" width="100%" height="166" iframe="true" /] La storia inizia con il ritrovamento sulla spiaggia del cadavere della giovane Laura Palmer, ed è subito dalle prime inquadrature che Twin Peaks scuote il sonnolento mondo delle serie televisive degli anni 90 inventando un genere nuovo ed irripetibile. Le immagini di Laura Palmer che emergono da un sacco di plastica sulla spiaggia sono assolutamente inquietanti. I personaggi che man mano si avvicendano nel corso degli episodi sono quasi sempre ambigui e comunque caratterizzati da un qualche tratto che li rende per lunghi tratti almeno eticamente contestabili, ma non solo anche fisicamente appartengono a quel genere surreale che Lynch rappresenta da grande maestro. [youtube http://youtu.be/XHSzMvDpMBo] Così si alternano il demoniaco nano che appare nei sogni dell'agente Cooper impegnato a scoprire la verità sulla scomparsa di Laura Palmer per fornirgli una serie di tracce da seguire, o il gigante trasmettitore di messaggi, la bellissima quanto spregiudicata Audrey Horne e lo psicotico Windom Earle. [youtube http://youtu.be/PAinQeFr1lM]La grande notizia è che Twin Peaks ritornerà per mano dello stesso Lynch nel 2016 con una miniserie ambientata ai nostri giorni. L'annuncio è arrivato attraverso un tweet dello stesso Lynch che ha scritto: "Cari amici di Twitter… sta succedendo di nuovo!" allegando poi un breve trailer che annuncia la miniserie e devo dire che Laura Palmer che schiocca le dita, la musica inquietante di sottofondo e l'atmosfera che solo Lynch sa creare già creano la stessa suspence a cui eravamo abituati 25 anni fa.La serie questa volta però si svolgerà interamente nei nostri giorni e i 25 anni passati ad attendere avranno comunque un ruolo fondamentale nel corso degli episodi. Non sarà ovviamente un remake ma godrà invece di una propria autonomia. Non sappiamo ancora molto dei personaggi che troveremo e cosa succederà in questa nuova serie, non sappiamo neanche se la serie incollerà davanti allo schermo lo stesso spropositato numero di spettatori della prima edizione. Quello che sappiamo è che Twin Peaks sta per tornare e comunque vada sarà comunque sempre un pezzo di storia della TV.