Rogue One: A Star Wars Story, lo spin off della saga arriva al cinema

Rogue One: A Star Wars Story, regia e cast

Jyn Erso (Felicity Jones) : giovane ribelle abbandonata all'età di 15 anni, dal carattere indipendente e coraggioso.

Capitano Cassian Andor (Diego Luna) : ufficiale dell'Alleanza Ribelle.

Direttore Orson Krennic (Ben Mendelsohn): un ufficiale dell'Impero desideroso di completare la costruzione della Morte Nera

Chirrut Îmwe (Donnie Yen): un guerriero cieco devoto allo stile di vita dei Jedi

Galen Erso (Mads Mikkelsen): padre di Jyn Erso, è uno scienziato in possesso di importanti informazioni

K-2SO (Alan Tudyk tramite performance capture) droide di sicurezza.

Baze Malbus (Jiang Wen) : un soldato armato fino ai denti

Saw Gerrera (Forest Whitaker): veterano delle Guerre dei Cloni.

Rogue One: A Star Wars Story, la trama

È ormai partito il conto alla rovescia per l’uscita del nuovo film di Star Wars. Rogue One: A Star Wars Story, il, arriverà infatti nelle sale cinematografiche italiane dalLucasFilm porterà nuovamente i fan di Star Wars in quella galassia lontana lontana, dopoIl precedente film, Star Wars VII: Il risveglio della forza, era uscito nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2015. https://www.youtube.com/watch?v=5Be8Q2QWUMQIl film è stato diretto da(Monsters, Godzilla) e scritto dallo sceneggiatore(Cenerentola, About a Boy, Z la Formica). La produzione è stata affidata da(Looper, In Fuga dal Passato, Don Jon, Brick, Dose mortale e The Brothers Bloom). Le riprese del film si sono svolte neidi Londra, ma alcuni set sono stati costruiti anche inQui di seguito l’elenco dei principali protagonisti:https://www.youtube.com/watch?v=GPQB02aoOaQRogue One: A Star Wars Story è ambientato poco prima degli eventi narrati in Star Wars: Una Nuova Speranza e racconterà dei piani di alcuni eroi dell’Alleanza Ribelle, intenzionati a rubare i piani per la costruzione della Morte Nera. Rogue One: A Star Wars Story, arriverà nelle sale italianehttps://www.youtube.com/watch?v=I-UFSMEEPqY