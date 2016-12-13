Rogue One: A Star Wars Story, lo spin off della saga arriva al cinema
di Redazione
13/12/2016
È ormai partito il conto alla rovescia per l’uscita del nuovo film di Star Wars. Rogue One: A Star Wars Story, il primo spin off della saga di George Lucas, arriverà infatti nelle sale cinematografiche italiane dal 15 dicembre 2016. LucasFilm porterà nuovamente i fan di Star Wars in quella galassia lontana lontana, dopo un’attesa durata un intero anno. Il precedente film, Star Wars VII: Il risveglio della forza, era uscito nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2015. https://www.youtube.com/watch?v=5Be8Q2QWUMQ
Rogue One: A Star Wars Story, regia e castIl film è stato diretto da Gareth Edwards (Monsters, Godzilla) e scritto dallo sceneggiatore Chris Weitz (Cenerentola, About a Boy, Z la Formica). La produzione è stata affidata da Kathleen Kennedy e Ram Bergman (Looper, In Fuga dal Passato, Don Jon, Brick, Dose mortale e The Brothers Bloom). Le riprese del film si sono svolte nei Pinewood Studios di Londra, ma alcuni set sono stati costruiti anche in Inghilterra, in Islanda, in Giordania e alle Maldive. Qui di seguito l’elenco dei principali protagonisti:
- Jyn Erso (Felicity Jones): giovane ribelle abbandonata all'età di 15 anni, dal carattere indipendente e coraggioso.
- Capitano Cassian Andor (Diego Luna): ufficiale dell'Alleanza Ribelle.
- Direttore Orson Krennic (Ben Mendelsohn): un ufficiale dell'Impero desideroso di completare la costruzione della Morte NeraChirrut
- Îmwe (Donnie Yen): un guerriero cieco devoto allo stile di vita dei Jedi
- Galen Erso (Mads Mikkelsen): padre di Jyn Erso, è uno scienziato in possesso di importanti informazioni
- K-2SO (Alan Tudyk tramite performance capture) droide di sicurezza.
- Baze Malbus (Jiang Wen): un soldato armato fino ai denti
- Saw Gerrera (Forest Whitaker): veterano delle Guerre dei Cloni.
Rogue One: A Star Wars Story, la tramaRogue One: A Star Wars Story è ambientato poco prima degli eventi narrati in Star Wars: Una Nuova Speranza e racconterà dei piani di alcuni eroi dell’Alleanza Ribelle, intenzionati a rubare i piani per la costruzione della Morte Nera. Rogue One: A Star Wars Story, arriverà nelle sale italiane il 15 dicembre, anche in 3D e IMAX. https://www.youtube.com/watch?v=I-UFSMEEPqY
