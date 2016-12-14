Home Mobile Meizu M3 Max: il phablet Android Marshmallow ideale arriva in Italia

Meizu M3 Max: il phablet Android Marshmallow ideale arriva in Italia

di Redazione 14/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sono passati diversi mesi dalla presentazione di uno dei phablet su cui il brand cinese Meizu sta puntando molto: Meizu M3 Max, adatto per chi è alla ricerca di un dispositivo Android Marshmallow dal prezzo proporzionato e con caratteristiche tecniche di riguardo. Ora, il tanto atteso device è arrivato anche in Italia, con il suo ampio display 6 pollici Full HD, un processore ad 8 core e 3 GB di RAM utili a tutte le applicazioni della produttività quotidiana su smartphone. La costruzione del dispositivo è realizzata in alluminio, che riesce a dare solidità e leggerezza ad un telaio curato con meccanismi di stampa a nano iniezione. Il comparto hardware è invece affidato al buon MediaTek Helio P10 a 1,8 GHz massimi, con 64 GB di storage e 3 GB di RAM. L'imaging è invece curato da un sensore Sony IMX258 13 megapixel per quanto riguarda la fotocamera posteriore; mentre a livello di fotocamera frontale troviamo un obiettivo 5 megapixel di certo sufficiente per autoscatti di qualità accettabile. Lo slot SIM di Meizu M3 Max è ibrido: questo significa che possiamo scegliere se utilizzare una micro SD più una SIM card, oppure due SIM card in contemporanea se possediamo più numeri e relative configurazioni di rete. Meizu M3 Max arriva in Italia: il medio-gamma ideale per i fan Android? Oltre a questo, Meizu ha dedicato particolare attenzione allo sviluppo della tecnologia mCharge, che analogamente a quanto succede con QuickCharge di Qualcomm, permette di ottenere una ricarica rapida di buona parte della batteria. Sono sufficienti 30 minuti, infatti, per ricaricare del 45% circa i 4100 mAh che costitiscono l'accumulatore in dotazione allo smartphone. Questo è certamente merito della nuova porta USB Type-C: sul fronte della sicurezza non mancherà inoltre un lettore di impronte digitali. Il lato software è affidato ad Android Marshmallow, personalizzato con l'interfaccia proprietaria Flyme 5. La release è stabile ed è stata perfezionata durante la scorsa primavera, con organizzazione migliorata della luminosità, dei colori, correzioni a livello di fotocamera e gestione degli aggiornamenti automatici. Abbiamo quindi davanti a noi un buon phablet Meizu, che potrà rivelarsi - a maggior ragione ora che è disponibile ufficialmente in Italia - uno dei doni più interessanti per le festività, se abbiamo intenzione di puntare a un medio-gamma Android stabile e con buona compatibilità in termini di app.