Meizu M3 Max: il phablet Android Marshmallow ideale arriva in Italia
di Redazione
14/12/2016
Meizu M3 Max arriva in Italia: il medio-gamma ideale per i fan Android?Oltre a questo, Meizu ha dedicato particolare attenzione allo sviluppo della tecnologia mCharge, che analogamente a quanto succede con QuickCharge di Qualcomm, permette di ottenere una ricarica rapida di buona parte della batteria. Sono sufficienti 30 minuti, infatti, per ricaricare del 45% circa i 4100 mAh che costitiscono l'accumulatore in dotazione allo smartphone. Questo è certamente merito della nuova porta USB Type-C: sul fronte della sicurezza non mancherà inoltre un lettore di impronte digitali. Il lato software è affidato ad Android Marshmallow, personalizzato con l'interfaccia proprietaria Flyme 5. La release è stabile ed è stata perfezionata durante la scorsa primavera, con organizzazione migliorata della luminosità, dei colori, correzioni a livello di fotocamera e gestione degli aggiornamenti automatici. Abbiamo quindi davanti a noi un buon phablet Meizu, che potrà rivelarsi - a maggior ragione ora che è disponibile ufficialmente in Italia - uno dei doni più interessanti per le festività, se abbiamo intenzione di puntare a un medio-gamma Android stabile e con buona compatibilità in termini di app.
