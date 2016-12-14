10 regali di Natale Hi-tech su Amazon e Think Geek
di Redazione
14/12/2016
Le festività di Natale si fanno ormai sempre più incombenti, avete già acquistato tutti i regali? Per tutti coloro che, per via di impegni lavorativi e famigliari o per quelli che praticano il celebre “sport” del procrastinare, abbiamo in mente una serie di interessanti consigli per gli acquisti. Abbiamo selezionato una lista di prodotti da Amazon e Think Geek, con la proposta di 10 regali di Natale, rigorosamente Hi-Tech, ma anche un po' Geek!
Amazon:Il colosso dell'e-commerce offre un'intera sezione del suo portale agli amanti dello shopping online, con consigli sui regali di Natale divisi per categoria. Vi è la sezione dedicata agli amanti della lettura, quella per chi cerca qualcosa per la casa e la cucina, o semplicemente quella pensata per chi deve fare un regalo ai propri figli...Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Questa la nostra selezione di regali hi-tech:
- Altoparlante bluetooth Mini, ultra portatile a 23,48€
- Air Hogs – Rollercopte a 37,39 €
- Philips Livingcolors Mini, Lampada da Tavolo a Luce Colorata a 39,99€
- Fascia da testa per fotocamera/videocamera GoPro a 11,99€
- Logitech Touch K400 Plus Tastiera Wireless con Touch-Pad Integrato a 34,99€
- Mondo Motors 63337 - X6.0 Ball Ultradrone Radio Comando a 29,90€
- Polar H7 Sensore di Frequenza Cardiaca con Doppia Trasmissione Bluetooth a 49,90€
- Logitech G230 Cuffia Gaming a 39,49€
- SanDisk Ultra Unità Flash 16 GB a 12,99€
- Xbox One: Controller Bluetooth Nero a 49,90€
Think Geek:Il popolare sito Think Geek offre numerosi sconti dedicati alle festività di Natale, orientandosi sulla proposta di regali smart per chi si sente un po' geek inside e vuole unire la propria passione per la tecnologia a quella per il cinema, i fumetti o le serie tv. La nostra selezione di regali di Natale comprende quindi una lista di regali da veri nerd.
- Star Wars Death Star Waffle Maker a 39.99 $
- Star Wars R2-D2 Metro a 24,99$
- Tetris, lampada LED da tavolo a 49,99$
- Tesla Watch a 69,99$
- The Hydra SmartBottle a 59,99$
- Mega Man Mega Tazza a 12,99$
- Harry Potter Lampada – Coppa Tremaghi a 49,99$
- Star Wars BB-8 USB Car Charger a 29,99$
- Star Wars R2-D2 Bluetooth Speaker per smartphone a 24,99$
- Pantofole da Robot con suono 29,99$
