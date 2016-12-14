Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Amazon Prime Video da oggi disponibile anche in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Amazon Prime Video da oggi disponibile anche in Italia
Amazon Prime video, il servizio del noto e-commerce per guardare film e serie TV in streaming è ora disponibile anche in Italia. Per accedere al servizio occorre raggiungere l’home page e utilizzare le credenziali dell’account Amazon Prime, il programma che consente di ricevere le consegne in un giorno. Coloro i quali invece non sono abbonati a Prime, potranno provare il servizio per un mese, ma una volta scaduto il periodo di test potranno continuare a fruirne dietro il pagamento di 19,99 euro l’anno. Amazon Prime Video offre un catalogo abbastanza ricco, che include le Serie TV prodotte dallo stesso colosso dell’e-comerce come The Grand Tour, Transparent, Mozart in the Jungle, The man in the high castle (La svastica sul sole), ma anche le serie TV per bambini come Creative Galaxy, Gortimer Gibbon’s life on Normal Street, Tumble Leaf e Wishenpoof. Non mancano, ovviamente, tante film e altre Serie TV non prodotte da Amazon come Crisis in Six Scenes di Woody Allen, Goliath con Billy Bob Thornton e la docuserie American Playboy: The Hugh Hefner Story. Disponibile anche Sneaky Pete, prodotta da Bryan Cranston, e Graham Yost, Z: The Beginning of Everything, con Christina Ricci.

Amazon Prime Video in italiano ma...

A partire da oggi Amazon Prime Video è disponibile in Italia e in altri 199 Paesi, ma al momento non ci sono contenuti italiani nel catalogo: bisognerà attendere verosimilmente qualche giorno prima che vi siano aggiunti. Parte dei contenuti sono in lingua inglese con sottotitoli in italiano, francese, portoghese e spagnolo. Oltre che da computer, il servizio di Amazon è accessibile tra tablet e smarpthone Android e iOS, tablet Fire, alcuni modelli di Smart TV di LG e Samsung, tramite l’app ufficiale di Prime. Come se non bastasse, il servizio consente il download di film e serie Tv in modo da poterle guardare anche senza connessione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple Airpods, le rivoluzionarie cuffie bluetooth sono disponibili

Articolo Successivo

10 regali di Natale Hi-tech su Amazon e Think Geek

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021