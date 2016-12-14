Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Apple Airpods, le rivoluzionarie cuffie bluetooth sono disponibili

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Apple Airpods, le rivoluzionarie cuffie bluetooth sono disponibili

Un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia precedentemente stabilita, Apple annuncia, con un comunicato sul suo sito ufficiale, l’imminente disponibilità delle sue cuffie bluetooth Apple Airpods. Gli auricolari bluetooth Apple sono finalmente acquistabili tramite il sito ufficiale del Colosso di Cupertino ma arriveranno nei negozi fisici entro la prossima settimana, in tempo per Natale. Acquistabili al prezzo di 179€, gli auricolari smart Apple intendono rivoluzionare il modo in cui si ascolta la musica. Abbandonato il jack audio da 3,5 mm con iPhone 7, Apple introduce le sue cuffie per ascoltare la musica in movimento, senza l'ingombro dei fili.

Airpods, audio di alta qualità senza fili

Dotati di un design semplice ma allo stesso tempo elegante, gli auricolari AirPods ricordano esteticamente i classici auricolari degli iPhone di Apple. La differenza sta chiaramente nella tecnologia Bluetooth, che gli rende dei veri e propri auricolari wireless. Venduti assieme a una custodia dedicata, si ricaricano quando vengono riposti. La batteria all’interno della custodia permette la ricarica per garantire quindi più ore di autonomia all'utilizzo. Quando indossati, gli auricolari si attivano automaticamente e possono essere controllati attraverso il tocco sul sensore posto sulla stanghetta. Gli auricolari Airpods si sincronizzato con l’account iCloud e una volta collegati al proprio dispositivo Apple, si attivano automaticamente, rilevando quando vengono indossati e tolti, per mettere in pausa la riproduzione dei contenuti multimediali. Airpods offre anche l’integrazione con Siri che si attiverà facilmente con un doppio tap agli auricolari. [gallery link="file" ids="13451,13450"]    

Airpods, la magia dietro le nuove cuffie wireless

L’esperienza rivoluzionaria di AirPods è garantita grazie all’integrazione del potente chip Apple W1. È questa la tecnologia che offre un audio di alta qualità e una durata della batteria elevata. Si parla di cinque ore di ascolto con una sola carica che possono continuamente essere aumentate utilizzando il sistema smart di ricarica della custodia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

AMD Radeon Instinct: arrivano le nuove GPU per intelligenza artificiale

Articolo Successivo

Amazon Prime Video da oggi disponibile anche in Italia

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

17/05/2023

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato

23/03/2021

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

21/09/2018