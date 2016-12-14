Apple Airpods, le rivoluzionarie cuffie bluetooth sono disponibili

Un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia precedentemente stabilita, Apple annuncia, con un comunicato sul suo sito ufficiale, l’imminente disponibilità delle sue cuffie bluetooth Apple Airpods. Gli auricolari bluetooth Apple sono finalmente acquistabili tramite il sito ufficiale del Colosso di Cupertino ma arriveranno nei negozi fisici entro la prossima settimana, in tempo per Natale. Acquistabili al prezzo di 179€, gli auricolari smart Apple intendono rivoluzionare il modo in cui si ascolta la musica. Abbandonato il jack audio da 3,5 mm con iPhone 7, Apple introduce le sue cuffie per ascoltare la musica in movimento, senza l'ingombro dei fili.

Airpods, audio di alta qualità senza fili

Airpods, la magia dietro le nuove cuffie wireless

Dotati di un design semplice ma allo stesso tempo elegante, gli auricolari AirPods ricordano esteticamente i classici auricolari degli iPhone di Apple. La differenza sta chiaramente nella tecnologia Bluetooth, che gli rende deiVenduti assieme a una custodia dedicata,La batteria all’interno della custodia permette la ricarica per garantire quindi più ore di autonomia all'utilizzo. Quando indossati, gli auricolari si attivano automaticamente e possono essere controllati attraverso il tocco sul sensore posto sulla stanghetta.e una volta collegati al proprio dispositivo Apple, si attivano automaticamente, rilevando quando vengono indossati e tolti, per mettere in pausa la riproduzione dei contenuti multimediali. Airpods offre ancheche si attiverà facilmente con un doppio tap agli auricolari. [gallery link="file" ids="13451,13450"]L’esperienza rivoluzionaria di AirPods è garantita grazie all’integrazione del potente chip Apple W1. È questa la tecnologia che offreSi parla di cinque ore di ascolto con una sola carica che possono continuamente essere aumentate utilizzando il sistema smart di ricarica della custodia.