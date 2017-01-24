Caricamento...

Star Wars The Last Jedi, rivelato il titolo di Episodio VIII

24/01/2017

Lucasfilm e Disney hanno annunciato ufficialmente il nome del prossimo capitolo della saga di Star Wars con un comunicato sul sito ufficiale:
"Abbiamo i fan più grandi in questa o in qualunque altra galassia. Per omaggiarli vogliamo che siano i primi a sapere il titolo del prossimo capitolo della saga degli Skywalker: STAR WARS: THE LAST JEDI".
D'ora in avanti quindi, l'episodio VIII di Star Wars, sequel de "Il Risveglio della Forza", sarà intitolato "The Last Jedi". https://twitter.com/StarWarsIT/status/823566080836825090

Star Wars VIII: The Last Jedi - i quesiti dei fan

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy e uscirà il 15 dicembre 2017. Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Per quanto riguarda i nuovi ingressi, segnaliamo che nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran. I dettagli di trama scarseggiano e molti sono gli interrogativi sul titoli che i fan si pongono. Il titolo in sè lascia alcune domande aperte: chi sarà l'ultimo Cavaliere Jedi? Luke Skywalker o la giovane Rey? La parola Jedi sarà tradotta al plurale o al singolare? Il titolo in italiano sarà "L'ultimo Jedi" o "Gli Ultimi Jedi"? https://twitter.com/HamillHimself/status/823594817854664704 Mark Hamill, l'attore che interpreta Luke Skywalker, ha dichiarato che conosceva il titolo fin dall'inizio riprese ma che, ovviamente, non ha mai potuto parlarne per non fare spoiler ai fan. In alcune dichiarazioni a USA Today, Mark Hamill aveva affermato che apprezzava il titolo in quanto diretto e minimalista. Nel tentativo di scoprire tutti i segreti i fan della saga hanno avviato una conversazione su Twitter con l'attore, il quale sta rispondendo ai messaggi senza svelare troppe anticipazioni, mantenendo così altissimo l'hype nei confronti del film. Star Wars VIII - The Last Jedi arriverà nelle sale cinematografiche il 15 dicembre.  
 
