Home Gadget e Curiosità New Balance RunIQ, smartwatch professionale per i runner

New Balance RunIQ, smartwatch professionale per i runner

di Redazione 25/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uno smartwatch per i runner, che non tralascia le principali funzioni multimediali di un wearable classico per potenziarsi dal punto di vista della corsa e attività sportive analoghe per restituire un'esperienza d'uso unica: questo è in sintesi New Balance RunIQ, che nasce in maniera specifica per aumentare le performance monitorando ritmo cardiaco, GPS e carico delle sessioni di allenamento di intensità. A questo si aggiunge una controparte social molto curata, che consente di condividere e commentare i frutti del proprio allenamento online, magari mentre ascoltiamo i nostri brani preferiti su Google Play Music. Lo smartwatch RunIQ si presenta in accoppiata con le cuffie wireless sportive PaceIQ, destinate ad una resa sonora ottimale anche nelle fasi più concitate dell'allenamento, offrendo inoltre l'accesso alle ultime chiamate. New Balance, il brand che si è occupato della creazione di questo solido smartwatch, ha pensato bene di offrire inoltre una community di appassionati di running (New Balance Global Run Club) ai nuovi utenti, potenziata inoltre dal colosso Strava, l'app che può essere utilizzata per connettere tutti gli iscritti a vicenda condividendo percorsi e traguardi raggiunti. New Balance RunIQ: lo smartwatch per running più social di sempre Il club virtuale a cui New Balance RunIQ offre accesso è una piattaforma nata per organizzare anche allenamenti virtuali in singolo o in gruppo, per migliorare le nostre performance visibilmente. Il dispositivo nasce anche con il contributo di Intel, che ha fornito il chipset (Intel Atom Z34XX), e vanta un hardware di tutto rispetto. Tra le specifiche tecniche troviamo infatti unoschermo AMOLED 1,39 pollici, resistenza all'acqua per 5 atmosfere (ovvero 50 metri), corpo in plastica rugged, 512 MB RAM, 4 GB di memoria, accelerometro, giroscopio e GPS. Buona anche la connettività, permessa da Wi-Fi e Bluetooth, coon cui possiamo ascoltare inoltre musica sincronizzando al contempo i dati degli allenamenti con Strava. Uno dei principali difetti è la diminuzione di vita della batteria a GPS attivato (l'autonomia passa da 24 ore a semplici 5 ore); tuttavia la maneggiabilità e la stabilità del dispositivo vengono confermate da un cinturino con grip evidenziato e pulsanti laterali facili da utilizzare anche con mani guanrate. Il dispositivo promette bene e sarà disponibile tra qualche settimana, ed in 2 colori, tra cui nero-oro e grigio. Sicuramente l'aggiornamento Android Wear 2.0 sarà assente in quanto verrà lanciato da Google pochi giorni dopo l'arrivo ufficiale; tuttavia New Balance RunIQ è già tra la lista dei dispositivi designati per la ricezione dell'aggiornamento una volta disponibile.