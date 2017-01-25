Instagram: le dirette live streaming disponibili anche in Italia
di Redazione
25/01/2017
Instagram introduce le dirette video anche in Italia: da qualche ora, gli utenti del social network stanno trovando tra le nuove funzioni a disposizione anche il live streaming. La funzione Live Video all’interno delle Stories era stata annunciata dalla società di proprietà di Facebook già a novembre del 2016. Il concetto che ne sta alla base è lo stesso che ha spinto Mark Zuckerberg ad introdurre molto prima lo stesso servizio proprio sul social network principale, anche se in sé le dirette video di Instagram somigliano di più a quelle di Snapchat. I live streaming di Instagram, infatti, hanno una durata massima di 60 minuti e una volta terminata la trasmissione, non vengono salvati sul profilo dell’utente che li ha mandati in onda. L’obiettivo è sempre lo stesso: quello di aumentare le interazioni tra gli utenti rispetto a quanto non avviene già con foto e video caricati “in differita”. Durante una trasmissione in diretta di un contatto che si segue, si possono lasciare anche dei commenti. Ma come mi accorgo se un amico sta avviando un live su Instagram? Ebbene, all’inizio della trasmissione, tutti gli amici ricevono una notifica, esattamente come avviene su Facebook.
Instagram Live: come funzionaAprendo l’app di Instagram per dispositivi mobili, nella sezione Stories è possibile vedere quanti e quali amici stanno trasmettendo in tempo reale. Considerato che secondo gli ultimi dati circa 150 milioni di persone utilizzano quotidianamente le Stories di Instagram, la possibilità di trasmettere video in diretta dovrebbe aumentare le interazioni tra gli amici. Chi vuole avviare un live streaming non deve fare altro che scorrere a destra sulla fotocamera di Stories e avviare la modalità Live. Nel momento in cui si termina la registrazione, il video scomparirà come per magia. È possibile disattivare i commenti o addirittura metterne in evidenza alcuni per mostrarli al proprio pubblico in diretta. Inoltre, è possibile far sì che alcuni siano esclusi dalle trasmissioni in diretta. Basta seguire il percorso Profilo > Impostazioni > Impostazioni della Storia > Nascondi la Storia a e selezionare gli amici ai quali non si vuole mostrare il live video.
