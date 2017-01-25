Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Netflix, film e serie tv anche su scheda SD

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Netflix, film e serie tv anche su scheda SD

Da parte di Netflix giungono ottime notizie per gli appassionati amanti del bingewatching. L'applicazione di Netflix si è aggiornata di recente nella versione 4.13 su Android introducendo il supporto alle memorie esterne come le MicroSD. Una funzionalità che è stata a lungo richiesta dagli utenti, specialmente in seguito all'introduzione della visione offline per film e serie tv. Prima di questo aggiornamento, per scaricare contenuti multimediali era richiesto il possesso di uno smartphone con un'ampia memoria interna da destinare ai file multimediali. Con l'introduzione del supporto allo storage esterno sarà ora più semplice e immediato scaricare film e serie tv da guardare offline. https://twitter.com/NetflixIT/status/824206446984204288

Netflix, come funziona il salvataggio su SD?

Tramite la nuova funzionalità di Netflix per Android è ora possibile salvare i contenuti multimediali su scheda SD. Utilizzare questo strumento è molto semplice: una volta avviata l'applicazione basterà accedere alle impostazioni e individuare la voce "Posizione download" dal menu apertosi. Una volta selezionata l'opzione "Scheda Esterna", Netflix chiederà all'utente di autorizzare l'app per l'accesso alla scheda SD per il salvataggio dei contenuti. Chiaramente il peso dei file dipenderà dalla risoluzione. Di default Netflix scaricherà i contenuti a bassa risoluzione, in qualità "Standard". Al momento però non è stato specificato il peso dei file, anche perché ovviamente dipenderà dalla lunghezza del filmato.

Netflix, le patch notes dell'aggiornamento

Tramite il PlayStore sono state dettagliate le patch notes che riguardano l'aggiornamento all'app.
  • Supporto per schede SD*.
  • Nuova impostazione "Posizione download" nell'app, che consente di decidere se salvare i contenuti scaricati nella memoria interna o su una scheda SD (con una nuova richiesta di autorizzazione)
  • Correzione di errori
*Questa funzionalità non è disponibile su tutti i dispositivi.
Ricordiamo infine che non tutti i film e le serie tv disponibili su Netflix possono essere scaricati, inoltre alcuni dispositivi potrebbero non essere ancora supportati e l'aggiornamento potrebbe arrivare in seguito.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

5 app sui trasporti che ti aiutano a viaggiare

Articolo Successivo

Instagram: le dirette live streaming disponibili anche in Italia

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021