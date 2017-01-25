Netflix, film e serie tv anche su scheda SD
di Redazione
25/01/2017
Da parte di Netflix giungono ottime notizie per gli appassionati amanti del bingewatching. L'applicazione di Netflix si è aggiornata di recente nella versione 4.13 su Android introducendo il supporto alle memorie esterne come le MicroSD. Una funzionalità che è stata a lungo richiesta dagli utenti, specialmente in seguito all'introduzione della visione offline per film e serie tv. Prima di questo aggiornamento, per scaricare contenuti multimediali era richiesto il possesso di uno smartphone con un'ampia memoria interna da destinare ai file multimediali. Con l'introduzione del supporto allo storage esterno sarà ora più semplice e immediato scaricare film e serie tv da guardare offline. https://twitter.com/NetflixIT/status/824206446984204288
Netflix, come funziona il salvataggio su SD?Tramite la nuova funzionalità di Netflix per Android è ora possibile salvare i contenuti multimediali su scheda SD. Utilizzare questo strumento è molto semplice: una volta avviata l'applicazione basterà accedere alle impostazioni e individuare la voce "Posizione download" dal menu apertosi. Una volta selezionata l'opzione "Scheda Esterna", Netflix chiederà all'utente di autorizzare l'app per l'accesso alla scheda SD per il salvataggio dei contenuti. Chiaramente il peso dei file dipenderà dalla risoluzione. Di default Netflix scaricherà i contenuti a bassa risoluzione, in qualità "Standard". Al momento però non è stato specificato il peso dei file, anche perché ovviamente dipenderà dalla lunghezza del filmato.
Netflix, le patch notes dell'aggiornamentoTramite il PlayStore sono state dettagliate le patch notes che riguardano l'aggiornamento all'app.
- Supporto per schede SD*.
- Nuova impostazione "Posizione download" nell'app, che consente di decidere se salvare i contenuti scaricati nella memoria interna o su una scheda SD (con una nuova richiesta di autorizzazione)
- Correzione di errori
