5 app sui trasporti che ti aiutano a viaggiare

Il mondo delle applicazioni
per Android oppure per Apple, ha rivoluzionato il modo in cui ci si rapporta a diversi servizi che prima erano di esclusiva statale, oppure di alcuni grossi privati che ne gestivano l'organizzazione. Le community in rete
invece hanno dato vita a dei servizi esclusivi e di conseguenza esistono delle applicazioni per cellulari
che vi permettono di usufruire dei mezzi di trasporto pubblici, oppure privati in una maniera davvero sorprendente.
Ecco le 5 applicazioni che hanno rivoluzionato il modo di viaggiare
:
- In primis c'è Moovit
Moovit è un'applicazione gratuita davvero innovativa ed è considerata la numero uno per quanto concerne il trasporto pubblico
. Moovit ti dà la possibilità di ottenere informazioni ed orari su 1.200 città ed è utilizzata ogni giorno da oltre 50 milioni di utenti. Ogni 18 ore, l’applicazione aggiunge una nuova città di riferimento e ti da la possibilità di ottenere informazioni precise e accurate su tutti i trasporti tipo metropolitana o anche trasporti su gomma e non solo.
Questa applicazione sarà un punto fermo rispetto alle difficoltà che invece ti crea il trasporto pubblico, che è sempre imprevedibile e a volte può creare delle sorprese.
Invece questa app dà la possibilità di sapere se ad esempio quell'autobus passerà oppure no, ed inoltre è in grado di fornirti una navigazione assistita, avvisandovi in tempo reale di eventuali cambiamenti di rotta.
Moovit fornisce anche un servizio di bike sharing
e mette a disposizione per alcune città le informazioni per gli arrivi in tempo reale.
- Enjoy
Un'altra applicazione che ha letteralmente rivoluzionato le modalità di trasporto è Enjoy
, un'applicazione gratuita che ti mette in contatto con le persone nel tuo raggio di interesse e dà la possibilità di usufruire di un servizio di vehicle sharing
: n pratica puoi usufruire di un veicolo in qualunque momento in qualunque posto ti trovi se c'è disponibilità di questo servizio.
L'app permette di consultare una mappa che ti fa trovare il veicolo Enjoy. Puoi scegliere il modello di auto e tutti gli optional di cui hai bisogno e poi inserisci il numero di targa, il codice e lo puoi noleggiare per qualche ora. Una volta sbloccato il veicolo inserisci il PIN che hai ricevuto nel computer di bordo della macchina e poi continui con il noleggio. In base alla quantità di ore pagherai una determinata cifra. Questo servizio di vehicle sharing
è stato sviluppato da Eni Spa
che è una società di Roma. Ad oggi 500.000 persone hanno installato questa applicazione e ne usufruiscono quotidianamente.
- Poi c'è l'app A-Ferry.
L'applicazione A-Ferry è stata scaricata da 500.000 persone circa ed è gratuita per gli utenti. L’app garantisce almeno 1.500 itinerari e fornisce i prezzi di 90 operatori di traghetto. Grazie all'uso di questa applicazione è possibile, infatti, trovare il miglior prezzo per partire con un traghetto
scegliendo le migliori compagnie di navigazione. Non bisogna dimenticare che comunque A-Ferry fa riferimento a uno dei siti più famosi al mondo in questi termini.
- Blablacar
L'applicazione più famosa e più utilizzata soprattutto dei giovani è Blablacar
, un'applicazione gratuita che permette di risparmiare sui tuoi viaggi semplicemente offrendo oppure trovando un passaggio in auto per una tratta predeterminata.
È possibile riuscire a ottenere un passaggio risparmiando fino al 75% riuscendo ad abbattere i costi di un viaggio in solitario. Infatti, con questa applicazione puoi offrire un passaggio risparmiando quindi sul carburante e sul pedaggio oppure puoi trovare un passaggio riuscendo a coprire una tratta italiana oppure Europea con costi più bassi di quelli previsti dai mezzi ufficiali. Blablacar ospita una comunità di passaggi in auto e funziona, proprio perché oltre 50 milioni di persone l'hanno installata e di conseguenza quotidianamente offrono e ricevono passaggi a basso costo.
- Flixbus
Altra applicazione che ha rivoluzionato i trasporti in tutta Europa è Flixbus
. L'applicazione consente di verificare la disponibilità di alcune tratte effettuate dalla compagnia a basso costo e di prenotarle direttamente. Questa società di trasporti diventata famosa in tutta Europa offre 100.000 tratti a lunga percorrenza in 20 paesi europei, collegando almeno 1000 città ogni giorno con una rete in espansione non solo in tutta Italia ma anche in tutta Europa ed inoltre mette a disposizione degli utenti un servizio di biglietteria prenotazione e di notifiche sulle fermate e sui problemi del viaggio.
Non avete più scuse per non viaggiare!