Asus ZenPad 3S 10 LTE: telaio in metallo e super batteria per il nuovo tablet

di Redazione 26/01/2017

Asus ha già annunciato la disponibilità di diversi nuovi smartphone di fascia medio-alta con caratteristiche che li rendono veramente peculiari, tra cui Zenfone AR (progettato per la realtà virtuale) e Zenfone 3 Zoom (studiato per rendere al massimo nella fotografia). Ora, il brand taiwanese è prontoa svelare al pubblico anche un tablet dalle specifiche uniche, Asus ZenPad 3S 10 LTE. Questo dispositivo (ZenPad 3S 10 LTE Z500KL) non dev'essere confuso con il modello dal nome simile ZenPad 3S 10 LTE noto con il codice di Z500M, lanciato l'anno scorso con un chipset hexa-core ( MediaTek MT8716). Il nuovo device si distingue per le sue finiture in metalo che lo rendono robusto ed elegante al contempo, senza tuttavia esagerare nelo spessore (6,75 mm). Non si tratta però dell'unica peculiarità di cui il tablet è a disposizione: al suo interno troveremo anche una batteria da 7900 mAh, studiata per offrire agli utenti fino a 16 ore di uso continuato oppure ben 150 ore di standby. Asus ZenPad 3S 10 LTE: resistenza e usabilità in un unico tablet Come suggerisce inoltre il nome, il tablet è dotato di supporto LTE e mostra uno schermo di 9,7 pollici capace di mostrare una risoluzione 1536 x 2048. Il comparto immagine è costituito inoltre da una fotocamera posteriore da megapixel di buona qualità, che però purtroppo manca di LED flash, costituendo un problema per le foto notturne. La fotocamera anteriore, da 5 megapixel, può essere utilizzata per selfie e videochiamate: la velocità garantita dalla connessione internet permetterà una trasmissione costante rispetto ad altri tablet non muniti di LTE. Il sistema operativo integrato sarà Android Marshmallow, un peccato per tutti gli utenti che avrebbero voluto sfruttare l'ampio schermo del tablet per la nuova modalità multi-window; tuttavia non è da escludere un possibile update. Il dispositivo è chiaramente mirato ad un'utenza business, sia per coloro che cercano un ottimo surrogato di un piccolo netbook in mobilità: il display IPS e il chipset Snapdragon 625 integrati saranno una garanzia di buone performance, stabilità e apertura al mondo multimediale anche in Italia, considerando il fatto che il predecessore del tablet arrivò anche nel nostro paese.