Facebook, i consigli sulla Privacy per il Data Privacy Day
di Redazione
26/01/2017
Per Facebook la privacy dei suoi utenti viene prima di tutto. In occasione del Data Privacy Day (28 gennaio), giornata di sensibilizzazione dedicata alla privacy, Facebook rende disponibile un portale informativo dedicato alla protezione dei dati sensibili, con una serie di guide interattive per aiutare gli utenti a comprendere tutte le opzioni tecniche del suo social network.
Facebook Privacy Basics - le guide sulla privacyCollegandosi al sito web Privacy Basic è possibile accedere a 32 guide interattive scritte in 44 lingue diverse. L'obbiettivo di Facebook è quello di informare i suoi utenti su quali siano tutti gli strumenti messi a disposizione per proteggere le loro informazioni personali, oltre che tutti i contenuti condivisi sul social network. Secondo alcune valutazioni di Facebook, non tutti gli utenti sono al corrente di come possono impostare le protezioni del loro account. È quindi necessaria una maggiore informazione per permettere alle persone di scoprire chi può vedere i post condivisi e come il proprio profilo appaia agli altri.
Facebook, le dichiarazioni in merito al Data Privacy DayTramite Privacy Basics vengono ribaditi in modo chiaro i principi di Facebook, volti alla protezione dei dati sensibili condivisi sul social network:
Le persone condividono i loro momenti più preziosi su Facebook, vogliamo rendere i nostri suggerimenti e i nostri strumenti chiari e facilmente accessibili in qualsiasi momento - spiega la società -. Privacy Basics offre consigli e informazioni riguardo la protezione del tuo account, per capire chi può vedere i tuoi post e per scoprire come la tua pagina appare agli altri. Questo rientra nell'impegno generale di Facebook di dare tutte le informazioni necessarie per condividere ciò che si desidera e solo con le persone che si preferisce.In occasione del Data Privacy Day, Facebook ha annunciato di stare effettuando delle collaborazioni con esperti di privacy e organizzazioni di tutto il mondo come la National Cyber Security Alliance, la Electronic Frontier Foundation e il Center for Democracy and Technology. Nel frattempo, il primo passo da fare per migliorare la propria privacy è quella di utilizzare lo strumento più semplice messo a disposizione: il pannello di controllo della privacy.
Articolo Precedente
Facebook Stories, il social network copia Snapchat
Articolo Successivo
Asus ZenPad 3S 10 LTE: telaio in metallo e super batteria per il nuovo tablet