Facebook Stories, il social network copia Snapchat

Facebook ha tutte le intenzioni di scalcare Snapchat e cavalca l'onda del suo successo riprendendone alcune delle funzionalità più popolari. Dopo l'introduzione delle Stories su Instagram, mini raccolte di immagini e video da creare e condividere con gli amici, Facebook sembra essere intenzionato a proporre questo strumento anche sul suo social network principale. Come su Snapchat, le Storie create avranno una durata di massimo 24 ore e poi si cancelleranno automaticamente. Anche se per il momento si tratta soltanto di una funzione in fase di test per alcuni utenti dell'Irlanda, rumor insistenti darebbero questa funzionalità ormai ufficiale e in via di rilascio globale. Non vi sono ancora comunicato ufficiali da parte di Facebook quindi per il momento possiamo dare a Mark Zuckerberg il beneficio del dubbio.

Facebook Stories, tutte le caratteristiche

Vogliamo rendere la condivisione di foto e video più veloce e divertente, più creativo ed espressivo, affinchè le persone condividano ciò che vogliono, con chi vogliono e quando vogliono.

Facebook Stories sarebbe una funzionalità integrativa che andrà ad aggiungersi aiTutti i filtri e le emoji disponibili con l'app di messaggistica contribuiranno a rendere più creative le Storie create dagli utenti. A quanto pare però, le Storie create non appariranno nel News Feed di Facebook e nella propria Timeline. Sarà quindi una scelta dell'utente condividerle o, in alternativa, impostare la condivisione automatica tramite le impostazioni dell'applicazione. Le Storie di Facebook dovrebbero apparire nella parte superiore dell'app principale, probabilmente nella Home, sopra la scritta "Che cosa stai pensando?". Come su Instagram, gli utenti vedranno le icone relative ai loro contatti e dovranno cliccarci per visualizzare le loro Storie.Nonostante i responsabili di Facebook non abbiano confermato in via ufficiale l'indiscrezione, la compagnia ha deciso comunque di commentare il diffondersi di questa notizia con le seguenti dichiarazioni: