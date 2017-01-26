Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

WhatsApp: chat offline anche su iPhone

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
WhatsApp: chat offline anche su iPhone
WhatsApp consente di inviare messaggi quando si è offline anche da iPhone. È possibile grazie all’ultimo aggiornamento dell’applicazione di proprietà di Facebook, che ha rilasciato una nuova release per dispositivi iOS. La funzione era già attiva per gli utenti che dispongono di tablet e smartphone Android, ma per i possessori di iPhone era solo questione di tempo. Fino a qualche ora fa, sul ‘Melafonino’, il pulsante Invia sulla chat di WhatsApp quando non si era connessi, risultava disabilitato, ma ora si può scrivere il testo e “avviarlo” al destinatario, che lo riceverà non appena riusciremo a connetterci. Insomma, si tratta di una funzione molto utile quando non riusciamo ad essere online con la connessione dati, oppure siamo lontani dal nostro wifi. Si tratta tra l’altro di una funzione simile a quella che Google ha implementato di recente proprio per le ricerche tramite Android. Basta digitare le chiavi da cercare e avviarle anche se in dato momento non si dispone della connessione. Appena connessi, partirà la ricerca vera e propria che restituirà i risultati. Su Facebook, invece, già da tempo è possibile postare contenuti e commenti anche senza Rete: gli stessi saranno immediatamente online alla prima connessione.

WhatsApp: non solo chat offline

Attenzione, però, perché oltre alle chat offline, nell’ultima versione di WhatsApp per iOS, ci sono altre due novità. Innanzitutto è possibile inviare fino a 30 foto e video in una sola volta (il precedente limite era di 10). Inoltre, attraverso una nuova interfaccia della gestione dell’archivio, si può eliminare più facilmente dalle chat qualunque contenuto (foto, video o messaggi vocali) lasciando intatto il testo. Insomma, una funzione molto utile quando si ha la memoria del telefonino piena e c’è la necessità di liberare spazio.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung, processori a 7 nanometri: li vedremo su Galaxy S9?

Articolo Successivo

Facebook Stories, il social network copia Snapchat

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020