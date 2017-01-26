WhatsApp: chat offline anche su iPhone
di Redazione
26/01/2017
WhatsApp: non solo chat offlineAttenzione, però, perché oltre alle chat offline, nell’ultima versione di WhatsApp per iOS, ci sono altre due novità. Innanzitutto è possibile inviare fino a 30 foto e video in una sola volta (il precedente limite era di 10). Inoltre, attraverso una nuova interfaccia della gestione dell’archivio, si può eliminare più facilmente dalle chat qualunque contenuto (foto, video o messaggi vocali) lasciando intatto il testo. Insomma, una funzione molto utile quando si ha la memoria del telefonino piena e c’è la necessità di liberare spazio.
