Home Hardware Samsung, processori a 7 nanometri: li vedremo su Galaxy S9?

Samsung, processori a 7 nanometri: li vedremo su Galaxy S9?

di Redazione 27/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In arrivo ottime notizie per i fan della casa coreana e dei suoi prodotti, ed in particolar modo per chi apprezza la potenza e la versatilità del comparto hardware integrato in gran parte degli smartphone Android di fascia alta, tra cui la serie Galaxy. Ed è proprio il futuro Galaxy S9 che potrebbe ricevere un aggiornamento molto importante da questo punto di vista, che significherà un grande vantaggio competitivo rispetto a molte case produttrici che non svilupperanno soluzioni simili: stiamo parlando dei futuri processori creati con processo produttivo a 7 nanometri, in via di sviluppo ufficiale da parte della divisione semiconduttori Samsung. Una recente conferenza stampa ha confermato l'avvio delle fasi di sviluppo, che vedranno il loro completamento nel prossimo 2018. Samsung sarà quindi in piena competizione con TSMC, la quale aveva dichiarato mesi fa di poter sconfiggere il colosso coreano avviando la produzione dei chip prototipo dal 2017. Samsung Galaxy S9 sarà uno dei primi smartphone con chipset 7 nanometri? Il colosso asiatico, dal canto suo, riconosce la difficoltà dell'impresa; nonostante questo Samsung è abituata a buoni risultati in tale ambito e farà del suo meglio per riuscire anche in questo delicato settore della componentistica mobile. Gli ultimi passi avanti in tema riguardano infatti la messa in produzione di chipset a 10 nanometri, già con un rapporto prestazioni / consumo da tenere a bada, per non intaccare la qualità complessiva delle operazioni sul dispositivo, specialmente in multitasking. Parte dell'operato di Samsung dovrà essere rivolta a controllare surriscaldamenti e a garantire uno standard di sicurezza elevato, senza incidere sui costi di produzione in maniera esorbitante. I nuovi chipset vedranno quindi la luce tra circa un anno, ben oltre il periodo durante il quale verrà lanciato Galaxy S8 con il suo chip 10 nanometri nuovo di zecca, realizzato in partnership con Qualcomm: tutto questo, sperando che Samsung giochi al meglio le sue carte evitando le problematiche insorte all'ultimo erede della serie Galaxy Note.