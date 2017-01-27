Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Galaxy S8: prima foto reale e ultime novità

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy S8: prima foto reale e ultime novità
Samsung Galaxy S8 si mostra finalmente in quella che dovrebbe essere la prima foto reale in assoluto. A pubblicarla è stato ‘evleaks’, colui che è ormai considerato un leaker di professione. Nonostante pare ormai assodato che il nuovo top di gamma dell’azienda coreana salterà l’appuntamento del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, siamo ormai vicinissimi alla versione definitiva. Il Galaxy S8, in buona sostanza, dovrebbe sbarcare a Barcellona, per essere mostrato al massimo a pochi eletti giornalisti della stampa internazionale. Intanto, evleaks ha pubblicato il primo scatto rubato in assoluto: alcuni sostengono si tratti di un fake, ma visto che in passato questo leaker è stato protagonista di importanti anticipazioni, sono di più coloro i quali danno credito alla foto. Il design, a quanto si vede dall’immagine, risponde perfettamente alle indiscrezioni che sono trapelate fin qui. La scocca segue sostanzialmente la linea degli ultimi top di gamma Samsung in commercio, ma c’è un tocco di ammodernamento e soprattutto c’è la conferma di uno schermo Quad HD curvo ai lati che prenderà praticamente l’intera superficie dello smartphone. Addio definitivo al pulsante home: così è stato possibile aumentare la diagonale dello schermo senza andare ad intaccare le dimensioni. Samsung Galaxy S8 avrà un display da 5.8 pollici, mentre la versione Plus arriverà a 6.2 pollici.

Samsung Galaxy S8: le ultime novità

Il chip sarà identico per entrambi i modelli, Snapdragon 835 con processore Octa Core, poi non mancherà la GPU dedicata, 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria interna espandibile. Presente il lettore di impronte digitali, che sarà spostato nella parte posteriore del dispositivo, in conseguenza dell’eliminazione del tasto Home. La fotocamera anteriore sarà da 8 Megapixel, mentre quella posteriore è da 12 Megapixel con funzioni di scan di oggetti e testi. Resta il jack audio da 3.5 millimetri e c’è anche il connettore MicroUSB Type-C con il supporto alla ricarica rapida della batteria. La stessa, dovrebbe essere da 3000 mAh per Galaxy S8 e 3500 mAh per Galaxy S8 Plus.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Android Instant App: come usare app senza scaricarle

Articolo Successivo

Samsung, processori a 7 nanometri: li vedremo su Galaxy S9?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020