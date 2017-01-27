Samsung Galaxy S8: prima foto reale e ultime novità
di Redazione
27/01/2017
Samsung Galaxy S8: le ultime novitàIl chip sarà identico per entrambi i modelli, Snapdragon 835 con processore Octa Core, poi non mancherà la GPU dedicata, 4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria interna espandibile. Presente il lettore di impronte digitali, che sarà spostato nella parte posteriore del dispositivo, in conseguenza dell’eliminazione del tasto Home. La fotocamera anteriore sarà da 8 Megapixel, mentre quella posteriore è da 12 Megapixel con funzioni di scan di oggetti e testi. Resta il jack audio da 3.5 millimetri e c’è anche il connettore MicroUSB Type-C con il supporto alla ricarica rapida della batteria. La stessa, dovrebbe essere da 3000 mAh per Galaxy S8 e 3500 mAh per Galaxy S8 Plus.
