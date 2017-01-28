Home Mobile Android Instant App: come usare app senza scaricarle

Android Instant App: come usare app senza scaricarle

di Redazione 28/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Google ha in serbo una novità del tutto particolare per chi è solito scaricare e testare su smartphone e tablet tantissime app, per essere certo di avere a disposizione un ampio numero di opzioni: Android Instant App, nate per essere consultate in tempo reale come se fossero delle pagine web, che non hanno bisogno di essere scaricate e installate. Android Instant App è un progetto che già da tempo era nell'aria in casa Google, ma che si è concretizzato recentemente dopo diversi mesi di prove e implementazioni. Un gruppo test di utenti ha già potuto vedere all'opera le nuove app all'ultima Google I/O, sotto forma di versioni demo e nuovi update delle applicazioni più scaricate da Google Play Store. Il risultato è pressoché sorprendente: con le nuove app potremo evitare l'installazione di software da molti megabyte, specialmente quando abbiamo intenzione di utilizzarlo per poi disinstallarlo subito. Anche gli sviluppatori ne traggono ovviamente vantaggio, evitando la necessità di attivare una versione mobile di prova, che può rivelarsi incompleta e scomoda da fruire online, delle applicazioni progettate. Android Instant App: un nuovo concetto di interazione con l'utente Il funzionamento di Android Instant App è particolarmente intuitivo: non dovremo né visitare il Play Store, né scaricare l'applicazione mettendoci in attesa per il termine dell'installazione. Il software viene lanciato in tempo reale, ed è ottimizzato per caricare moduli separati che costituiscono l'intera app. I moduli aggiuntivi verranno poi scaricati su richiesta,con l'obiettivo di massimizzare il risparmio dati e la gestione delle risorse. Google ha deciso di ricercare alcuni partner in grado di dare nuova linfa a questa avventura, tra cui Wish, Periscope e BuzzFeed. In questa fase dello sviluppo, verranno ricercate le reazioni di utenti e developer per implementare definitivamente le app istantanee, che potrebbero vedere il lancio ufficiale entro brevissimo. Naturalmente, il successo dell'iniziativa dipenderà dalla flessibilità degli Android user, che potranno avere così una carta in più a disposizione rispetto alle classiche APK da scaricare e installare su smartphone o tablet ormai saturi di app.