Android Instant App: come usare app senza scaricarle
di Redazione
28/01/2017
Android Instant App: un nuovo concetto di interazione con l'utenteIl funzionamento di Android Instant App è particolarmente intuitivo: non dovremo né visitare il Play Store, né scaricare l'applicazione mettendoci in attesa per il termine dell'installazione. Il software viene lanciato in tempo reale, ed è ottimizzato per caricare moduli separati che costituiscono l'intera app. I moduli aggiuntivi verranno poi scaricati su richiesta,con l'obiettivo di massimizzare il risparmio dati e la gestione delle risorse. Google ha deciso di ricercare alcuni partner in grado di dare nuova linfa a questa avventura, tra cui Wish, Periscope e BuzzFeed. In questa fase dello sviluppo, verranno ricercate le reazioni di utenti e developer per implementare definitivamente le app istantanee, che potrebbero vedere il lancio ufficiale entro brevissimo. Naturalmente, il successo dell'iniziativa dipenderà dalla flessibilità degli Android user, che potranno avere così una carta in più a disposizione rispetto alle classiche APK da scaricare e installare su smartphone o tablet ormai saturi di app.
