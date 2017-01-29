Home Software Firefox Focus: browser per la privacy online arriva su iOS italiano

Firefox Focus: browser per la privacy online arriva su iOS italiano

di Redazione 29/01/2017

A poche ore dall'arrivo del Data Privacy Day, giornata di sensibilizzazione internazionale in merito alla sempre più spinosa tematica relativa alla privacy, Mozilla lancia in 27 nuove lingue Firefox Focus, browser dedicato a iOS che fa della protezione dei dati personali e delle informazioni condivise online uno dei suoi principali punti di forza. Disponibile anche in italiano, il browser, particolarmente nuovo (annunciato a Novembre 2016), permette di bloccare il tracciamento della navigazione, incrementando i parametri standard di privacy. Si tratta di un miglioramento cospicuo rispetto alla classica "incognito mode" presente in molti browser, tra cui Mozilla Firefox stesso, in quanto l'opzione offerta raggiunge livelli di protezione maggiori senza richiedere l'intervento dell' utente. Firefox Focus si occuperà quindi di bloccare i tracker sempre in agguato eliminando inoltre i dati e i file raccolti durante la sessione di visita, tra cui cookie, dati in cache e password. Firefox Focus: la privacy diventa ancora più facile per utenti iOS L'interfaccia dell'app è molto peculiare, e basata su criteri di semplicità e accessibilità. L'utente può effettuare le proprie ricerche immettendo una keyword nell'unico campo di testo disponibile all'avvio, oppure lanciare direttamente l'URL di un sito che già conosce. Mentre navigheremo, scopriremo che con Firefox Focus possiamo attivare specifici tipi di content blocking, tra cui analytics, pulsanti per la condivisione social e la pubblicità più invadente, a seconda di come preferiamo. Mozilla ha incluso nell'app per iOS anche un specifico blocker per i video; tuttavia va tenuto conto del fatto che il rendering della pagina potrebbe diventare irregolare durante la visualizzazione. Le pagine web, in questo modo, verranno anche caricate più velocemente, risparmiando sul traffico dati. Alla protezione dettata dalla modalità incognito studiata per gli utenti Apple, si aggiunge quindi un livello supplementare di privacy e di comfort nella navigazione che può essere deciso dall'utente in prima persona. L'app Firefox Focus è disponibile al momento sull'Apple Store, mentre Mozilla non ha ancora comunicato la reperibilità del software per Android: se la sua popolarità supererà le aspettative, potremo comunque attenderci aggiornamenti a breve.