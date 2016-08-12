Suicide Squad - i cattivi vanno al cinema il 13 Agosto

Suicide Squad arriva nei cinema italiani il 13 Agosto 2016. Il film basato sulla storia dell'omonimo gruppo di supercattivi della DC Comics è uno dei più attesi dell'anno, anche se per una scelta difficile da comprendere arriva e in un periodo non particolarmente brillante per affluenza nelle sale. Suicide Squad racconta le imprese dei supercattivi più famosi dell'universo dei fumetti di DC Comics con la regia di David Ayer che ne è anche l'autore principale. Il cast è decisamente importante e raccoglie nomi come Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.

La trama

I personaggi

Colonna Sonora

Perchè vedere Suicide Squad