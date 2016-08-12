Suicide Squad - i cattivi vanno al cinema il 13 Agosto
di Redazione
12/08/2016
Suicide Squad arriva nei cinema italiani il 13 Agosto 2016. Il film basato sulla storia dell'omonimo gruppo di supercattivi della DC Comics è uno dei più attesi dell'anno, anche se per una scelta difficile da comprendere arriva e in un periodo non particolarmente brillante per affluenza nelle sale. Suicide Squad racconta le imprese dei supercattivi più famosi dell'universo dei fumetti di DC Comics con la regia di David Ayer che ne è anche l'autore principale. Il cast è decisamente importante e raccoglie nomi come Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Jay Hernandez, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ike Barinholtz, Scott Eastwood e Cara Delevingne.
La tramaLa storia è la solita vecchia storia americana, niente di nuovo per gli schermi del cinema. Un ente governativo chiamato "Task Force X" e guidato da Amanda Waller (interpretata da una spettacolare Viola Davis) chiama a raccolta una squadra composta dai criminali più cattivi, folli e psicopatici che riesce a raccogliere dalle patrie galere. Lo scopo è ovviamente quello di utilizzare questa squadra per compiere missioni al limite dell'impossibile, quasi suicide e salvare dunque il mondo. Facile da intuire il perché del nome Suicide Squad.
I personaggiSe la trama non è esattamente frutto di un lampo di genio, sono invece geniali i personaggi che danno vita alle avventure di Suicide Squad. Ed in effetti non poteva essere che così, poiché la vera forza di questo film sta nella follia dei suoi personaggi. Nulla dunque deve distogliere l'attenzione dalle menti deviate dei componenti della Suicide Squad, neanche la trama. [caption id="attachment_11718" align="aligncenter" width="940"] Suicide Squad - il cast[/caption] Nei panni di Deadshot troviamo un divertente Will Smith, duro e cattivo come tutti i suoi colleghi ma anche ricco di humor. L'altra protagonista assoluta del film è Harley Quinn interpretata da una brillante Margot Robbie, folle al punto giusto, sempre eccessiva, ma tuttavia lucida nella sua totale pazzia. In tono leggermente minore gli altri personaggi del film, tuttavia sempre pronti all'azione: Rick Flag interpretato da Joel Kinnaman, Capitan Boomerang - Jai Courtney, El Diablo - Jay Hernandez, Killer Croc - Adewale Akinnuoye-Agbaje, Griggs - Ike Barinholtz, L'incantatrice - Cara Delevingne ed infine il più atteso di tutti Jared Leto nei panni di Joker. [caption id="attachment_11715" align="aligncenter" width="938"] Suicide Squad - Joker Jared Leto[/caption] [caption id="attachment_11717" align="aligncenter" width="923"] Suicide Squad - Joker - Jared Leto[/caption] In realtà proprio Joker è il personaggio misterioso di questo film. Un attore del calibro di Jared Leto viene utilizzato per non più di una ventina di minuti in tutto il film e per dare vita ad un Joker molto più determinato e concreto di quello che siamo abituati a conoscere. Alcuni interpretano questi segnali come il possibile indizio di un futuro film tutto dedicato a Joker, staremo a vedere. Molto più concretamente è anche vero che in questo film Joker non era protagonista ma più che altro doveva essere presente per dare sostanza al background della storia di Harley Quinn.
Colonna SonoraPer alcuni un po' troppo POP, per altri semplicemente meravigliosa, la colonna sonora di Suicide Squad è parte integrante del film. Composta da Steven Price e raccolta nell'album che porta il titolo del film: "Suicide Squad - The Album" è stata anticipata il 5 Agosto dal brano Heathens dei Twenty One Pilots [soundcloud url="https://api.soundcloud.com/tracks/275522935" params="color=ff7700&show_artwork=false" width="100%" height="166" iframe="true" /]
Perchè vedere Suicide SquadSe pensate di andare al cinema a vedere un film con una grande trama, Suicide Squad non fa per voi. Se invece pensate di andare a vedere un film divertente, colorato, dove i personaggi mischiano follia e humor, e sono pervasi da una sana cattiveria, allora sicuramente troverete Suicide Squad delizioso. In America dove il film è già uscito la critica non gli ha riservato dolci parole ed il film si è attestato sul 26% di gradimento. I numeri del botteghino sono decisamenre migliori e hanno fatto registrare fino a 280 milioni di dollari incassati nei primi giorni di programmazione scavando un nuovo solco profondo fra critica e pubblico.
Articolo Precedente
iPhone 7 e iPhone 7 Plus: nuove foto "rubate"
Articolo Successivo
Facebook contro AdBlock: social network immune dai blocchi pubblicitari