iPhone 7 e iPhone 7 Plus: nuove foto "rubate"

di Redazione 12/08/2016

iPhone 7 e iPhone 7 Plus mostrati da alcune foto “rubate” e finite in Rete. Si tratta delle prime immagini in alta risoluzione del nuovo ‘Melafonino’ color oro, con il pannello frontale già montato. Ovviamente, non si tratta di un dispositivo funzionante, ma di un mockup che si rivela comunque molto importante, poiché conferma tanti rumors circolati fin qui, soprattutto sulla parte posteriore. La fotocamera singola di iPhone 7 (da 4,7 pollici) sarà più grane, mentre è confermata la doppia fotocamera per iPhone 7 Plus. In entrambi i casi, si tratta di camere più sporgenti, soprattutto per la versione Plus, mentre le antenne sono più defilate sui bordi superiori e inferiori dello smartphone. Per il resto, il dispositivo è molto simile ai suoi ultimi predecessori, a conferma che la maggior parte delle modifiche che Apple ha in mente le vedremo probabilmente a partire da iPhone 8. iPhone 7: tra conferme e smentite Secondo quanto riferisce la redazione di Appleinsider, il tasto home avrebbe il Touch ID integrato: si tratta di un pulsante soft touch, anche se prima di dare giudizi definitivi è meglio attendere immagini più dettagliate. Questi ultimi scatti, giungono comunque a pochi giorni da quelli pubblicati da GeekBar, che confermerebbero il processore A10. Quanto alle altre caratteristiche, confermata la batteria maggiormente capiente: sarà da 1.960 mAh. Confermata anche l’assenza del jack da 3,5 mm per le cuffie, che si connetteranno al nuovo smartphone tramite Bluetooth o porta Lightning. Confermato il display AMOLED, nessuna prova, invece, sulla possibilità che il nuovo Melafonino possa essere dual-sim. La notizia era stata lanciata qualche settimana fa da alcune fonti cinesi, ma ad oggi non ci sono prove che lo confermino. [gallery type="slideshow" link="file" size="medium" ids="11726,11724,11723"]