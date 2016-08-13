Home Hardware Samsung Galaxy Note 7: arrivano accessori ufficiali e gadget di altri produttori

di Redazione 13/08/2016

Samsung Galaxy Note 7 si è presentato in tutto il suo splendore a livello mondiale da appena pochi giorni, tuttavia il phablet Android più discusso e circondato d'attenzione del 2016 ha ancora molto da dire in merito agli accessori e alle funzioni che ancora devono essere portate all'attenzione di tutti gli utenti. Grazie ad un catalogo di accessori in continuo rinnovamento, che permetterà di esaltare ancora di più un comparto hardware di prima qualità trainato da Snapdragon 820, Note 7 riparte migliorando la qualità del display, con il gadget S View Standing Cover: si tratta del sucessore di S View Cover, che ci offre la possibilità di posare il phablet in modo che sia orientato per un angolo di visione ottimale (60°) per la maggior parte delle attività video. Il pannello Super AMOLED in dotazione a Samsung Galaxy Note 7, pur essendo stato valutato come uno dei migliori del 2016, acquisisce un valore aggiunto con una buona cover orientabile che permetta di seguire con facilità lo streaming dei servizi come YouTube, Twitch, Netflix e milioni di altre piattaforme che fino ad oggi abbiamo probabilmente seguito con più facilità da PC desktop. Samsung Galaxy Note 7: l'aggiornamento riparte da video e accessori E' chiaro che Samsung si stia mostrando molto interessata alla fruizione dei contenuti streaming online, cercando di mantenere i suoi display prodotti allo stato dell'arte per i benchmark moderni. Assieme alla tanto attesa evoluzione di S View, comunque, sono in serbo anche altri accessori destinati ad ampliare l'esperienza d'uso del Note 7, tra questi un powerbank supplementare (Backpack) con certificazione IP68, perciò una fonte di alimentazione particolarmente utile per chi ama attività outdoor. Il nuovo Backpack (da 3100 mAh) è l'ideale per tutti coloro che devono provvedere alla registrazione di video di una certa qualità (ovviamente, anche il "non plus ultra" 4K), grazie all'autonomia energetica offerta al phablet Samsung. Può essere ovviamente l'accessorio perfetto per tutti coloro che sono affezionati ai giochi "sensation" del momento, tra cui anche, ovviamente, Ingress e Pokemon Go. Sono inoltre in arrivo alcuni accessori dedicati in maniera specifica agli amanti della tastiera fisica anche su smartphone, tra cui Keyboard Cover, e alcuni gadget che prendono spunto direttamente da altre gamme di smartphone Samsung (ricordiamo innanzitutto LED View Cover, di chiara ispirazione da Galaxy J2). La casa coreana ha inoltre confermato la propria apertura al programma SMAPP, ovvero Samsung Mobile Application Partnership Program, che consentirà ai produttori third party di creare accessori su misura per il phablet Android che continuerà a far parlare utenti e critica ancora per molto tempo: che sia l'inizio di una nuova era per l'hardware dei prossimi device della linea Galaxy?