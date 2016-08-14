Home Hardware Huawei Mate 9 con Android Nougat in arrivo all'IFA 2016 di Berlino?

di Redazione 14/08/2016

Sono sempre meno i giorni che ci separano dall'apertura dell'IFA 2016 tedesco, una delle più grandi convention europee dedicate all'elettronica di consumo che vedrà tra i partecipanti di spicco anche Samsung (la quale presenterà Gear S3 come nuovo smartwatch di punta) e Lenovo/Motorola (con il nuovo Moto X 2016 agli esordi). Non può ovviamente mancare Huawei, che già da tempo ha annunciato di essere all'opera sul rollout ufficiale di Huawei Mate 9, smartphone 6 pollici con a bordo Android Nougat. Mate 9 ritorna in una nuova brillante versione, dopo un anno dal predecessore, per interpretare il ruolo del top di gamma per la linea Mate. Il produttore cinese, nell'attesa di rivelare il phablet a stampa e pubblico, ha cautamente custodito le prime specifiche tecniche del dispositivo, che sono però in parte trapelate grazie ai benchmark di GFXBench. Huawei Mate 9: annuncio ufficiale e prime specifiche tecniche GFXBench si è occupato di scoprire e catalogare la tipologia di processore integrata in Mate 9, ovvero il chipset a 8 core HiSilicon Hi3660. Dietro a questo code-name, potrebbe nascondersi effettivamente l'ultimo system on a chip della società cinese, ovvero Kirin 970, un capacissimo processore a 2,6 gigahertz che vede ancora la mano esperta di TSMC, produttrice di chipset a livello internazionale per smartphone e phablet di alta qualità, al centro della sua creazione. Il processo produttivo utilizzato da TSMC è a 10 nanometri, standard che verrà adottato anche da altri grandi nomi come Qualcomm nelle generazioni di chipset che seguiranno Snapdragon 823. Tra le altre specifiche di Huawei Mate 9, al momento si suppone invariata la risoluzione full HD al centro dell'offerta multimediale, contornata da 64 GB di storage e 4 di RAM, ritagliandosi quindi uno spazio sostanzialmente nella media degli attuali phablet del 2016. Rimane infine incerto il comparto fotocamere, anche se è legittimo credere fino al 2 Settembre nei pochi dettagli rivelati online: pur essendo inferiore in termini di risoluzione rispetto a quella di Mate 8 (essendo tarata su 12 megapixel), la fotocamera posteriore potrebbe integrare all'uscita nuove feature in grado di compensare questo calo, tra cui il ridimensionamento dei pixel o magari una innovativa dual camera. Completa il tutto Android Nougat, capace di elevare i parametri di usabilità, sicurezza ed autonomia di sistema in un modo piuttosto evidente secondo i primi beta test, di cui scopriremo il frutto una volta lanciato il nuovo smartphone Huawei anche per il pubblico occidentale.