Home Hardware ASUS ZenWatch 3: cambiamenti in vista per lo smartwatch protagonista di IFA 2016

ASUS ZenWatch 3: cambiamenti in vista per lo smartwatch protagonista di IFA 2016

di Redazione 15/08/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un design completamente rinnovato e nuove funzioni per il fitness tracking: sono queste le promesse di ASUS per ASUS ZenWatch 3, il successore dei due smartwatch bestseller della casa taiwanese che si presenterà assieme a tanti altri dispositivi, tra cui smartphone e tablet, alla prossima IFA 2016 di Berlino. Malgrado molti altri produttori abbiano ripiegato da tempo su smartwatch dal display rotondo, tra cui LG e Samsung, ASUS non ha mai tentato fino ad oggi questa strada; scelta che ha intenzione di rivedere su ZenWatch 3 secondo quanto appare da alcuni leak appena rivelati, che mostrerebbero alcuni componenti circolari, ghiere e cinturini, decisamente adatti ad un wearable di forma diversa rispetto a quanto il brand ci ha proposto fino ad oggi. Le immagini rilasciate online e subito catturate dal portale di shopping online ePrice ci mostrano i componenti separati che andranno a costituire il design finale di ASUS ZenWatch 3, di cui notiamo subito la presenza di 3 pulsanti fisici ai lati della cassa e un sensore collocato alla base del quadrante, che potrebbe suggerire la presenza di funzioni fitness supplementari, possibilmente un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca. ASUS ZenWatch 3: una nuova scommessa rispetto agli smartwatch predecessori ASUS ZenWatch 3 si distinguerà, oltre che per il design, per la sua ottima compatibilità con gli smartphone iOS e Android, una delle tante ragioni per cui questo wearable da polso si è distinto dagli esordi. Il risultato complessivo è del tutto simile ad un orologio digitale robusto e ben aderente al polso, non troppo sottile ma comunque adatto ad un utilizzo principalmente "urban". La FCC, che ha approvato nelle passate ore la documentazione tecnica di ZenWatch 3, ha rivelato anche alcune specifiche in merito alla connessione wireless, affidata ad un chip standard Bluetooth 4.2, confermando la presenza di Wi-Fi 802.11 categoria b/g/n e una batteria a 5V per alimentare il tutto. Ancora da definire, invece, le dimensioni della cassa in acciaio inox che proteggerà il nuovo ZenWatch dalle intemperie, tuttavia la policy di ASUS in merito è sempre stata chiara: produrre due misure diverse per soddisfare gli utenti con polsi più sottili o robusti. Alcune immagini leak relative al solo quadrante sembrerebbero rivelare, in proporzione, una lunghezza del display non superiore ai 3 cm, nella media per quanto riguarda il target di questo smartwatch. A differenza delle forme rettangolari e allungate di ZenWatch 2, quindi, ci troviamo di fronte ad un dispositivo per la wellness e la produttività quotidiana più tondeggiante, completo, e sobrio al contempo. Android Wear sarà infine l'OS scelto per l'esordio del dispositivo, previsto per il 31 Agosto prossimo alla già menzionata IFA 2016 tedesca.