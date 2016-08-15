OvR Charge, il caricatore wireless che fa levitare lo smartphone

Tra tutti i progetti che spuntano ogni giorno sul sito di raccolta fondi Kickstarter, l’azienda AR Designs ha presentato la sua richiesta di finanziamento per un progetto che ha dell’incredibile. Si chiama OvR Charge ed è un innovativo caricatore wireless a levitazione magnetica. Il dispositivo è chiaramente bizzarro, ma allo stesso tempo è senza dubbio interessante, poiché si prefigge di combinare due elementi chiave della tecnologia moderna. È infatti tramite la scheda tecnica pubblicata su Kickstarter che è possibile apprendere maggiori dettagli su questo dispositivo smart. https://www.kickstarter.com/projects/261307172/ovrcharge-levitating-wireless-charger

Il funzionamento:

La campagna Kickstarter:

OvR Charge combina la carica a induzione e la levitazione magnetica per trasferire energia elettrica allo smartphone. Il dispositivo da ricaricare dovrà anche essere provvisto diche si connetterà alla sua uscita USB. Dei magneti, posizionati all'interno di una piccola piattaforma quadrata, permetteranno in questo modo allo smartphone di levitare. L’energia elettrica verrà invece normalmente trasferita attraverso la tecnologia wireless integrata nella cover. Nessuna magia, quindi, ma soltantoL’emento chiave di OvR Charge è costituito quindi dalla combinazione di questi due elementi:Disponibile inizialmente in legno, il docking station di OvR Charge sarà commercializzato anche in altri colori e rifiniture. Ciò che conta non è ovviamente l’estetica, ma l’interno, dove sono situati tutti i componenti necessari al funzionamento.Chiaramente OvR Charge è un progetto innovativo,, ad oggi poco sfruttato. La campagna di raccolta fondi è ormai quasi giunta al termine e i riscontri sono stati finora decisamente positivi. I pacchetti più economici da 199$, chiamati Super Early Bird sono già esauriti. Per ottenere OvR Charge bisognerà quindi finanziare almeno 239$. Le spezioni saranno effettuate in tutto il mondo a partire da dicembre 2016.