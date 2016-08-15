OvR Charge, il caricatore wireless che fa levitare lo smartphone
di Redazione
15/08/2016
Tra tutti i progetti che spuntano ogni giorno sul sito di raccolta fondi Kickstarter, l’azienda AR Designs ha presentato la sua richiesta di finanziamento per un progetto che ha dell’incredibile. Si chiama OvR Charge ed è un innovativo caricatore wireless a levitazione magnetica. Il dispositivo è chiaramente bizzarro, ma allo stesso tempo è senza dubbio interessante, poiché si prefigge di combinare due elementi chiave della tecnologia moderna. È infatti tramite la scheda tecnica pubblicata su Kickstarter che è possibile apprendere maggiori dettagli su questo dispositivo smart. https://www.kickstarter.com/projects/261307172/ovrcharge-levitating-wireless-charger
Il funzionamento:OvR Charge combina la carica a induzione e la levitazione magnetica per trasferire energia elettrica allo smartphone. Il dispositivo da ricaricare dovrà anche essere provvisto di una speciale cover magnetica che si connetterà alla sua uscita USB. Dei magneti, posizionati all'interno di una piccola piattaforma quadrata, permetteranno in questo modo allo smartphone di levitare. L’energia elettrica verrà invece normalmente trasferita attraverso la tecnologia wireless integrata nella cover. Nessuna magia, quindi, ma soltanto un utilizzo combinato di due tecnologie di recente sviluppo. L’emento chiave di OvR Charge è costituito quindi dalla combinazione di questi due elementi: la piccola piattaforma quadrata e la cover wireless. Disponibile inizialmente in legno, il docking station di OvR Charge sarà commercializzato anche in altri colori e rifiniture. Ciò che conta non è ovviamente l’estetica, ma l’interno, dove sono situati tutti i componenti necessari al funzionamento.
La campagna Kickstarter:Chiaramente OvR Charge è un progetto innovativo, intenzionato a portare alla ribalta il settore della ricarica wireless, ad oggi poco sfruttato. La campagna di raccolta fondi è ormai quasi giunta al termine e i riscontri sono stati finora decisamente positivi. I pacchetti più economici da 199$, chiamati Super Early Bird sono già esauriti. Per ottenere OvR Charge bisognerà quindi finanziare almeno 239$. Le spezioni saranno effettuate in tutto il mondo a partire da dicembre 2016.
Articolo Precedente
HTC Desire 10 Lifestyle, nuovi leak rivelano caratteristiche del nuovo smartphone Android
Articolo Successivo
ASUS ZenWatch 3: cambiamenti in vista per lo smartwatch protagonista di IFA 2016