HTC Desire 10 Lifestyle, nuovi leak rivelano caratteristiche del nuovo smartphone Android

di Redazione 16/08/2016

Torna in primo piano HTC con i suoi dispositivi di fascia media, tra cui l'atteso e fino ad oggi "misterioso" HTC Desire 10 Lifestyle, di cui sono stati rivelati i primi dettagli tecnici grazie al sempre vigile Evan Blass, uno dei più noti ed affidabili leaker di Twitter. L'uscita del nuovo smartphone Android Marshmallow di fascia media sarà accompagnata, a settembre, dall'arrivo di Desire 10 Pro, di cui al momento si presume possa essere una versione high-end di Lifestyle. HTC Desire 10 Lifestyle sembra promettere già da ora molto bene per tutti gli utenti Android che vogliono avere a disposizione un device veloce, flessibile e capace di restituire performance complessive più che nella media. Blass ha rivelato infatti un display da 5,5 pollici con risoluzione 1280 x 720 e la presenza di un system on a chip Qualcomm Snapdragon, che non si è però rivelato nella sua versione ufficiale, pur dubitando che possa trattarsi della serie 820 riservata ai flagship. La memoria interna sarà rapportata al quantitativo di RAM disponibile, che per HTC Desire 10 Lifestyle equivarrà a due tagli, rispettivamente da 2 GB / 16 GB e 3 GB / 32 GB, che garantiranno il supporto hardware necessario alle funzioni che di seguito vi illustriamo. HTC Desire 10 Lifestyle: un medio-gamma Android Marshmallow pronto al successo? I leak apparsi nelle ultime ore rivelano anche un comparto fotografico abbastanza buono per il nuovo Desire, che si mantiene sugli standard tipici degli smartphone di capacità medie: 13 megapixel e 5 megapixel, rispettivamente, per fotocamera posteriore e anteriore. E' però a livello audio che il nuovo smartphone HTC eccelle: è infatti stato creato con un double speaker Boomsound Hi Fi Edition, evoluzione tecnica del "vecchio" Boomsound classico introdotto con l'arrivo di HTC One M7, uno dei feature più amati che ha cambiato decisamente l'audio digitale su smartphone, permettendo l'eliminazione di distorsioni e interferenze durante l'ascolto ad alto volume arrivando a competere anche con gli handset Sony Xperia, rinomati per le loro funzioni multimediali. Il sistema audio Boomsound Hi-Fi Edition include un'elaborazione a 24 bit, una capacità di upscaling della qualità migliorata e un paio di cuffie capaci di simulare un vasto range di frequenze, che al momento si suppone saranno incluse nella confezione. I nuovi render del dispositivo, presenti online da poche ore, rendono giustizia alla conformazione del design mostrando uno smartphone dai bordi tondeggianti, solido e snello, con una buona ergonomia nelle sue due varianti nero e bianco. Aspettiamo quindi il debutto ufficiale assieme a Desire 10 Pro, il "fratello maggiore" di questo medio-gamma che potrebbe gradualmente rivelarci nelle prossime ore ulteriori dettagli importanti.