Warcraft – L'inizio, esce mercoledì il film del videogioco fantasy

Warcraft – L'inizio, è questo il titolo del film tratto dal popolare videogioco fantasy nato nel 1993 ideato dall'azienda statunitense Blizzard Entertainment e che racconta di un mondo apocalittico in cui convergono e si scontrano orchi e uomini e altre creature di diversa razza e genere. Negli anni le ambientazioni si sono evolute ed il gioco è diventato una vera saga cult su cui sono stati creati romanzi, fumetti, giochi da tavolo ed ora anche un film per il grande schermo prodotto dalla Universal Pictures con il carismatico attore Travis Fimmel tra i protagonisti e la bella Paula Patton. Nel cast di Warcraft – L'inizio, diretto da Duncan Jones, il regista di Moon e Source Code, troviamo anche Ben Foster, Dominic Cooper, Toby Kebbell, Ben Schnetzer, Rob Kazinsky e Daniel Wu.

Il film che narra le vicende di Warcraft con l’invasione dei guerrieri orchi del pacifico regno di Azeroth, uscirà negli Usa tra un paio di settimane, ma in Italia sarà nelle sale cinematografiche già da mercoledì prossimo, 1 giugno. Quel che sorprende e che preoccupa la produzione e che appare quasi un boicottaggio, è l’impatto che la critica potrebbe avere sul risultato al botteghino, infatti, ancor prima che il film sia giunto nelle sale, la critica non sta risparmiando la pellicola di Jones. I critici cinematografici che hanno visto in anteprima il film, si sono scatenati con commenti per niente piacevoli sia nei riguardi della regia ma anche del cast.

Nonostante gli appassionati del genere aspettino con ansia e trepidazione il giorno della prima al cinema per poter veder prendere vita i personaggi di uno dei videogiochi più amati in assoluto, di fatto, questa eccessiva enfasi della critica negativa potrebbe influenzare negativamente gli spettatori e compromettere il risultato degli incassi.

https://www.youtube.com/watch?v=Udea49oonZ0