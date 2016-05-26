Samsung Galaxy Tab Iris: il tablet che riconosce l'iride

Samsung Galaxy Tab Iris
è il primo dispositivo mobile dell’azienda coreana in grado di riconoscere l’iride
. Lo scanner montato sul nuovo tablet Samsung, potrebbe essere in seguito adottato anche da Galaxy Note 6
, anche se ancora non si hanno conferme ufficiali in merito. Intanto, i coreani lanciano sul mercato il loro primo dispositivo dotato dello scanner che garantisce un livello di sicurezza superiore rispetto a quelli già in commercio. Il riconoscimento dell’iride era stato inizialmente previsto anche sugli smartphone Galaxy S7/S7 Edge
usciti ad inizio 2016, ma invece così non è stato. Ora che però il nuovo sistema di sicurezza è stato introdotto nel nuovo tablet, c’è da attendersi che da qui in poi i prodotti dell’azienda coreana, a partire dagli smartphone top di gamma (Galaxy Note 6 incluso), ne saranno dotati.
Galaxy Tab Iris è un tablet e dispositivo biometrico che punta molto sulla sicurezza. È stato progettato per rispettare gli standard del sistema Aadhaar della Unique Identification Authority of India: si tratta di un numero di identificazione a 12 cifre voluto dal governo indiano e serve come prova dell’identità di un individuo. Insomma, ogni cittadino indiano dispone di un codice Aadhaar che consente l’accesso ad una serie di servizi e con il nuovo Galaxy Tab, grazie anche al riconoscimento dell’iride, potrà averne accesso senza dover utilizzare diversi dispositivi. Tra i servizi accessibili con il nuovo tablet Samsung ci sono quelli relativi al rinnovo del passaporto, registrazione delle proprietà e il calcolo delle imposte sul reddito da versare. Inoltre, Samsung fornisce agli sviluppatori un "Identity SDK", che consente di integrare i dati raccolti dallo scanner dell’iride per la realizzazione di nuove soluzioni per gli utenti.
Samsung Galaxy Tab Iris: caratteristiche
Il Galaxy Tab Iris si basa sostanzialmente sul modello Galaxy Tab 3 Lite del 2014, con un display da 7 pollici con risoluzione 600 x 1024 pixel. Il chip è un quad-core da 1.2GHz e dispone di 1.5 GB di memoria RAM. Supporta le reti 2G/3G ed è dotato di uno spazio di archiviazione da 8 GB espandibile. La fotocamera è da 5 Megapixel con auto-focus; non mancano una porta microUSB con supporto host USB; la batteria è da 3,600mAh. In India, Samsung Galaxy Tab Iris è in vendita al prezzo di 199 euro.