Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Galaxy Tab Iris: il tablet che riconosce l'iride

Redazione Avatar

di Redazione

26/05/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy Tab Iris: il tablet che riconosce l'iride
Samsung Galaxy Tab Iris è il primo dispositivo mobile dell’azienda coreana in grado di riconoscere l’iride. Lo scanner montato sul nuovo tablet Samsung, potrebbe essere in seguito adottato anche da Galaxy Note 6, anche se ancora non si hanno conferme ufficiali in merito. Intanto, i coreani lanciano sul mercato il loro primo dispositivo dotato dello scanner che garantisce un livello di sicurezza superiore rispetto a quelli già in commercio. Il riconoscimento dell’iride era stato inizialmente previsto anche sugli smartphone Galaxy S7/S7 Edge usciti ad inizio 2016, ma invece così non è stato. Ora che però il nuovo sistema di sicurezza è stato introdotto nel nuovo tablet, c’è da attendersi che da qui in poi i prodotti dell’azienda coreana, a partire dagli smartphone top di gamma (Galaxy Note 6 incluso), ne saranno dotati. Galaxy Tab Iris è un tablet e dispositivo biometrico che punta molto sulla sicurezza. È stato progettato per rispettare gli standard del sistema Aadhaar della Unique Identification Authority of India: si tratta di un numero di identificazione a 12 cifre voluto dal governo indiano e serve come prova dell’identità di un individuo. Insomma, ogni cittadino indiano dispone di un codice Aadhaar che consente l’accesso ad una serie di servizi e con il nuovo Galaxy Tab, grazie anche al riconoscimento dell’iride, potrà averne accesso senza dover utilizzare diversi dispositivi. Tra i servizi accessibili con il nuovo tablet Samsung ci sono quelli relativi al rinnovo del passaporto, registrazione delle proprietà e il calcolo delle imposte sul reddito da versare. Inoltre, Samsung fornisce agli sviluppatori un "Identity SDK", che consente di integrare i dati raccolti dallo scanner dell’iride per la realizzazione di nuove soluzioni per gli utenti.

Samsung Galaxy Tab Iris: caratteristiche

Il Galaxy Tab Iris si basa sostanzialmente sul modello Galaxy Tab 3 Lite del 2014, con un display da 7 pollici con risoluzione 600 x 1024 pixel. Il chip è un quad-core da 1.2GHz e dispone di 1.5 GB di memoria RAM. Supporta le reti 2G/3G ed è dotato di uno spazio di archiviazione da 8 GB espandibile. La fotocamera è da 5 Megapixel con auto-focus; non mancano una porta microUSB con supporto host USB; la batteria è da 3,600mAh. In India, Samsung Galaxy Tab Iris è in vendita al prezzo di 199 euro.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Warcraft – L'inizio, esce mercoledì il film del videogioco fantasy

Articolo Successivo

Pebble Core, smartwatch sorprendente con Android 5.0 a bordo

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020