Pebble Core, smartwatch sorprendente con Android 5.0 a bordo

di Redazione 26/05/2016

Molto spesso, soprattutto per chi è solito svolgere molta attività fisica outdoor, si presenta un dubbio: come trovare un wearable in grado di replicare molte delle funzioni tipiche del nostro smartphone? Pebble ha cercato di trovare una buona risposta al problema presentando Pebble Core, un device che si configura come un ibrido tra il concetto di smartwatch e smartphone, il tutto condensato in un wearable di piccole dimensioni, capace di offrire funzioni di activity tracking e di ascolto musicale dalle principali piattaforme, tra cui Spotify. Pebble Core non si fa infatti mancare nulla: partendo da una forma piuttosto compatta con quadrante rettangolare e non ingombrante sul polso, sotto il quadrante troviamo moduli per la connettività 3G, Wi-Fi e addirittura GPS, aggiungendo un SIM slot per la connessione dati e ovviamente le opportunità offerte dall'avere i servizi telefonici attivati su un wearable. Accompagnandosi inoltre ad uno storage interno di 4 GB, il nuovo Pebble è in grado di raccogliere i dati biometrici e cronometrici relativi alla nostra attività fisica trasmettendoli alle app tradizionalmente usate dagli sportivi come Strava, Google Fit, Runkeeper e MapMyRun, monitorando i nostri progressi. Pebble Core: molto più che un semplice smartwatch Il nuovo Pebble unisce inoltre alle mille possibilità derivate dall'avere una connessione 3G abilitata sul dispositivo anche un'ottima funzione di ascolto musicale e streaming, sia partendo da una libreria multimediale locale che online, dove è possibile mandare in play i brani di Spotify della nostra playlist grazie ad un abbonamento Premium. L'interazione è semplificata dalla presenza di tasti fisici di diverse dimensioni, programmabili, che danno accesso alle funzioni del menu Home e la gestione delle funzioni Fitness. Uno dei punti di forza più interessanti che derivano dall'avere a disposizione Pebble Core, è la possibilità di geolocalizzare sia le persone che lo indossano (funzione utile in caso di smarrimenti durante le attività outdoor) che eventuali oggetti a cui il wearable è stato collegato. Le operazioni di recupero, così come l'interazione con le funzioni principali, sono migliorate e supportate dalla presenza di un vero e proprio OS Android Lollipop aggiornato alla versione 5.0, che infrange così la barriera delle classiche personalizzazioni con OS ridotti e appositamente creati per smartwatch, aprendo ad un mondo di nuove possibilità comunicative. Il nuovo Pebble Core arriverà a Gennaio 2017, rimanendo al momento disponibile per la prenotazione sulla piattaforma crowdfunding di KickStarter.