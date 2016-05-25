Home Facebook Facebook: arrivano i video live senza limiti di tempo

Facebook: arrivano i video live senza limiti di tempo

di Redazione 25/05/2016

Facebook lancia la sua piattaforma per trasmettere video in streaming live senza alcun limite di tempo. Si chiama Continuous Live Video API l’ultima trovata di Mark Zuckerberg per superare il limite di 90 minuti nelle trasmissioni in streaming sul social network. In questo modo, dunque, Facebook si apre a nuovi orizzonti, che potrebbero essere quelli di interi concerti di grandi artisti, ma anche documentari e altri tipi di trasmissioni. Explore.org, infatti, già utilizza la tecnologia messa a disposizione da Palo Alto per i propri streaming naturalistici, ma altri lo adoperano anche per conferenze e convegni. Insomma, Facebook vuole continuare ad allargarsi andando pian piano ad occupare altri aspetti della vita quotidiani degli utenti, fornendo nuovi servizi via computer, ma anche tramite mobile con apposite app. L’unico limite della nuova funzione Continous Live è rappresentata dal fatto che, a differenza delle dirette tradizionali, le trasmissioni live superiori ai 90 minuti non saranno salvate. La motivazione risiede chiaramente nello spazio occupato da questo tipo di video che magari nessuno andrà più a riguardare una volta terminati. Secondo le ultime voci riportate dalla stampa internazionale, l’API per la trasmissione dei video live su Facebook, dalla sua presentazione avvenuta durante l’F8 di aprile, è cresciuta talmente tanto da contare già oltre 100 servizi partner. Sempre più aziende e broadcaster professionisti (artisti prima di tutto), si rivolgono a Facebook anche per via dell’offerta professionale (possibilità di aggiungere grafiche in tempo reale, supporto al multicam) e della possibilità di indirizzare le trasmissioni al pubblico di una determinata area geografica. Una soluzione gradita particolarmente dalle emittenti tradizionali che così possono raggiungere un pubblico mirato anche a fini di marketing. Come se non bastasse, infine, il target può essere profilato in base all’età degli spettatori. Insomma, se Facebook cercava un altro modo per coinvolgere gli utenti e farli stare il più possibile nel proprio orticello, pare ci stia riuscendo alla grande.