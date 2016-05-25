Home Gadget e Curiosità Huawei Watch Topaz, smartwatch di prestigio realizzato con Swarovski

Huawei Watch Topaz, smartwatch di prestigio realizzato con Swarovski

di Redazione 25/05/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Huawei torna ad occuparsi del mondo smartwatch evolvendo continuamente la sua gamma Watch, che in versione Classic, smartband o Active continua a riscuotere ampio consenso. Nonostante la casa cinese abbia lanciato da poco Huawei Jewel ed Elegant, i due wearable in arrivo negli Stati Uniti dotati di un design sobrio e alla mano, è arrivato il momento di produrre qualcosa in grado di coinvolgere veramente chi apprezza lo stile e il lusso a portata di polso: Huawei Watch Topaz. Si tratta di uno smartwatch presentato con successo al Consumer Electronics Show asiatico, ed è un dispositivo di evidente prestigio estetico in quanto realizzato in collaborazione con Swarovski, un nome che di certo non ha bisogno di presentazioni. Il nuovo Huawei Watch si distingue per una corona circolare di topazi rossi posizionati attorno al quadrante rotondo, colorato in tinta oro rosa, il che lo rende un accessorio trendy e particolarmente apprezzabile ad un pubblico attento alla moda. Huawei Watch Topaz: scheda tecnica e caratteristiche La costruzione del nuovo componente della famiglia Watch di Huawei è molto curata: essendo costituito da acciaio Inox 316L, e migliorato da procedimenti costruttivi che gli assicurano resistenza alle piccole infiltrazioni di polvere ed acqua, si tratta sicuramente di un dispositivo più resistente di quanto si possa immaginare: non dobbiamo inoltre temere di danneggiare il cinturino in dotazione, essendo intercambiabile e sostituibile con il semplice spostamento di due piccole leve ai lati della cassa. La dotazione hardware non è poi così diversa a quella dei restanti componenti del brand Watch. Il display è di natura touchscreen ed ha un diametro 1.4 pollici, dotandosi inoltre di tecnologia AMOLED e di una risoluzione 400 x 400 px che lo rende particolarmente leggibile. Il chipset integrato è ancora una volta della famiglia Qualcomm Snapdragon (400) e si accompagna a 512 MB RAM e 4 GB ROM. Curato anche il comparto connettività, con Bluetooth 4.1 e l'immancabile Wi-Fi. Il nuovo Huawei Watch Topaz è inoltre equipaggiato con alcuni elementi che fanno supporre una certa predisposizione ad essere anche un activity tracker: troviamo a bordo un cardiofrequenzimetro piuttosto accurato e ben aderente alla pelle dell'utente, che grazie alla presenza delle funzioni di Android Wear potrà raccogliere dati relativi alla nostra salute e seguirci nel miglioramento della nostra wellness, funzione piuttosto inusuale ma molto gradita in uno smartwatch di lusso. Il dispositivo non è ancora stato oggetto di comunicazioni ufficiali sull'uscita, tuttavia possiamo attenderci tutte le spiegazioni del caso al prossimo Computex 2016, al via tra pochi giorni con tante novità in ambito elettronica di consumo e tecnologia.