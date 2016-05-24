Home Mobile Samsung Galaxy S7 Active: specifiche definitive e data di uscita

di Redazione 24/05/2016

Samsung Galaxy S7 Active è stato finalmente svelato nelle sue caratteristiche definitive. Puntualizziamo: manca ancora l’annuncio ufficiale, ma VentureBeat ha già svelato tutte le specifiche tecniche della nuova variante dello smartphone top di gamma targato Samsung. Di seguito le caratteristiche dello smartphone resistente all’acqua. Samsung Galaxy S7 Active: scheda tecnica - Schermo da 5,1 pollici Super AMOLED Quad HD; - Processore quad-core Qualcomm Snapdragon 820; - 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espansibile; - Fotocamera posteriore con sensore Dual Pixel da 12 Megapixel con flash LED; - Fotocamera frontale da 5 Megapixel; - Batteria da 4.000 mAh; - Dimensioni: peso 185 g, spessore 9,9 mm; - Android 6.0 Marshmallow. Riassumendo, l’hardware è praticamente identico a quello di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, sul mercato già dal mese di marzo. Ci sono però sostanziali differenze dal punto di vista del design: a partire dalla scocca rinforzata che garantisce una maggiore resistenza all’acqua e ai danni. La durata della batteria, inoltre, è stata maggiorata grazie ad una gestone migliore della luce dello schermo e al processore più parsimonioso Inoltre, anziché un solo tasto fisico, ve ne sono ben tre. Samsung Galaxy S7 Active, come i suoi predecessori, non sembra destinato ai mercati internazionali, poiché la sua commercializzazione avverrà esclusivamente tramite l’operatore statunitense AT&T a partire dal prossimo 10 giugno. L’azienda coreana, infatti, pare ritenga che il nuovo smartphone desti un interesse commerciale limitato e inoltre, Galaxy S7 e S7 Edge sono già resistenti essi stessi all’acqua e l’aggiunta di un eventuale concorrente “interno” potrebbe causare più danni che benefici in alcuni mercati.