Jarv Advantage, nuovo smartwatch waterproof e assistente personale!

Il mondo degli smartwatch continua ad evolversi in fretta, specialmente per coloro che vogliono abbinare alle classiche funzioni tipiche di un wearable quelle di fitness tracking. Il settore, in tal senso, è proliferato con alternative di classe (FitBit, Garmin) ed esperimenti al momento meno noti ma comunque molto interessanti, tra Jarv Advantage, smartwatch waterproof con ottime funzioni dedicate al daily planning e alla gestione della nostra salute in maniera precisa e obiettiva. Jarv Advantage convince a partire dalle sue forme: la cassa del dispositivo, di forma circolare, è saldamente ancorata ad un cinturino in poliuretano termoplastico, costituendo un'alternativa importante al classico silicone per via della sua robustezza ideale per l'attività fisica. La sua sottigliezza e il peso irrisorio non gli impediscono comunque di essere un ottimo smartwatch capace di resistere a mezz'ora di immersione in un metro d'acqua, grazie alla certificazione IPX7 inclusa, fattore che lo rende una buona alternativa per chi non vuole separarsi da Jarv nemmeno durante sessioni di allenamento sotto la pioggia o durante una doccia.
Jarv Advantage: il perfetto trainer da polsoQuali sono le funzioni che ci promette Jarv Advantage? Innanzitutto si parte dalla presenza di un contapassi interno con funzione di calcolo calorie bruciate, sleep tracking ed un nutrito comparto di gestione delle notifiche, tra chiamate in entrata, SMS e soprattutto gli alert provenienti dai nostri social media preferiti, a cui potremo rispondere immediatamente con un "tap" sullo schermo. Migliorare la forma fisica diventa inoltre più facile grazie alla presenza di un accelerometro a tre assi, capace di sfruttare il battery saving per aumentare la propria autonomia, aiutato anche da una batteria Li-po ricaricabile capace di accompagnarci per 10 giorni con una semplice ricarica di due ore. Il dispositivo include inoltre una funzione inusuale per uno smartwatch, tuttavia di grande aiuto, ovvero la segnalazione relativa alla quantità di raggi UV assorbiti dall'utente durante le attività outdoor: un metodo innovativo per tenere sotto controllo gli eventuali danni alla pelle, e possibili malattie correlate, allenandoci in tutta tranquillità. Jarv Advantage è quindi un dispositivo capace di meritare tanto, anche in virtù della sua compatibilità con iOS ed Android e la sua capacità di risultare un device con grande stile in ogni occasione: ne sentiremo parlare di certo più spesso nel prossimo futuro.
