Alice attraverso lo specchio, la Disney ridà vita alla fiaba

Il live action Disney “Alice attraverso lo specchio”, mercoledì sarà finalmente nelle sale cinematografiche. Il 25 maggio, il sequel del film Disney "Alice in Wonderland" giunge nei cinema italiani per ridare una nuova vita al classico di Lewis Carroll. Il film è in realtà è una libera ispirazione del romanzo “Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò” scritto da Carroll nel 1871, che vede protagonista Alice che in questa storia è ora una giovane donna, una ventenne che fa ritorno nel mondo fantastico conosciuto tanti anni prima.

In questa pellicola Tim Burton ha lasciato il ruolo di regista per limitarsi a quello di coproduttore. Con Alice in Wonderland Burton nel 2010 aveva avuto un riscontro di pubblico incredibile ed il film aveva incassato la stratosferica somma di oltre un miliardo di dollari. La regia del sequel è stata affidata a James Bobin che ha continuato sui passi di Burton chiamando nel cast gli stessi attori protagonisti. Ritroviamo quindi un fantastico Johnny Depp nell’interpretazione del Cappellaio matto e Mia Wasikowska nei panni di Alice, Anne Hathaway per la Regina Bianca e Helena Bonham Carter per la Regina rossa. Nel nuovo film Disney “Alice attraverso lo specchio”, fa il suo esordio anche un nuovo personaggio, Tempo, interpretato da Sacha Baron Cohen.

Vero protagonista del film dai toni fiabeschi e dai fervidi colori, è in realtà il tempo con la sua inesorabile ed inarrestabile corsa verso il futuro. Alice si ritroverà a viaggiare nel tempo per aiutare il suo amico Cappellaio matto ed inevitabile è la presa di coscienza della giovane protagonista sulla realtà che muove gli eventi e la storia. Il film è anche un modo per comprendere l’importanza di non sprecare il tempo che abbiamo, la vita, accecati dal risentimento.

https://www.youtube.com/watch?v=2phC6zrgLDs&list=PL2-hHo_3ZX9udHh6nts6E7T1-Spfijt9O&index=9