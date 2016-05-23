Home Gadget e Curiosità Levi Commuter: il primo giubbotto intelligente realizzato con Google

di Redazione 23/05/2016

Si chiama Levi Commuter ed è il primo giubbotto intelligente che nasce dalla collaborazione con Google. Una ‘smart jacket’ che consente a chi la indossa di ascoltare musica, ricevere chiamate ed effettuare altre operazioni connesse al proprio smartphone semplicemente toccando la manica. Già nel 2015 il colosso di Mountain View aveva lanciato il suo progetto ‘Jacquard’, pensato per aggiungere controlli gestuali e touch direttamente nei tessuti. In seguito, è stata stipulata una partnership con Levi, noto produttore di tessuti jeans, la cui collaborazione ha portato all’annuncio della prima giacca intelligente, avvenuto durante il Google I/O 2016. È passato circa un anno dall’annuncio della partnership: Google e Levi non avevano specificato in che modo avrebbero implementato la tecnologia del progetto Jacquard all’interno dei tessuti, ma ora abbiamo finalmente qualcosa di concreto. Il Levi Commuter sarà il primo giubbotto intelligente in commercio molto probabilmente a partire dalla primavera del 2017, ma una versione beta sarà disponibile a partire dall’autunno di quest’anno. Chi lo vede per la prima volta, pensa di trovarsi davanti ad una comunissima giacca in jeans, che però all’interno del polsino sinistro nasconde un sensore gesture/touch che consente di rispondere alle chiamate, gestire la musica presente sul proprio smartphone ed effettuare tante altre operazioni. Levi Commuter: pioniere tra i capi "intelligenti" Per come è stato presentato, Levi Commuter pare che consenta di effettuare tutte le operazioni senza dover guardare il display dello smartphone o di uno smartwatch, mantenendosi così concentrati sulla strada soprattutto quando si è alla guida di un’auto o di una moto. Si potrà utilizzare come qualsiasi capo di abbigliamento e sarà lavabile in lavatrice, visto che il tag dei comandi è estraibile ed è anche dotato di una presa USB. Google ha comunque specificato che si tratta solo del primo esempio di abbigliamento intelligente, poiché il progetto sarà esteso anche ad altri produttori di abbigliamento: a proposito, il team di gestione ATAP fornirà un’app, le API e tutte le specifiche necessarie. https://www.youtube.com/watch?v=grKHwQIaiaA