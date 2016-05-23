Sistemi d'allarme, guida alla scelta dell'antifurto per proteggere la tua casa
di Redazione
23/05/2016
L'impianto d'allarme cablatoUna delle scelte migliori per quanto riguarda la sicurezza della vostra abitazione è senza dubbio rappresentata da un sistema di allarme con fili, detto anche impianto cablato. La convenienza di questo antifurto è il fatto che, essendo collegato alla vostra centralina tramite un circuito a bassa tensione, basterà che solo un filo venga reciso per attivare l'allarme. L'impianto cablato è dunque in grado di garantire una sicurezza di alto livello, ma costa un po' di più rispetto agli altri sistemi. Inoltre, non dimenticatevi che i fili ed i cavi del sistema d'allarme dovranno essere collocati dietro i muri e, dunque, richiederanno degli interventi di muratura invasivi.
L'impianto d'allarme wirelessIl sistema d'allarme senza fili è una soluzione economica, di veloce installazione e di grande efficacia considerando che, essendo alimentato da piccole centraline a batteria, funzionerà anche nel caso in cui dovesse andar via la luce. Inoltre è molto comodo perché non richiede alcuna opera muraria e può essere facilmente trasportato in altre abitazioni. Ha, però, un grosso difetto: basandosi sulle onde elettromagnetiche, basta una piccola interferenza per farlo scattare, con grande gioia del vicinato. Una scelta consigliabile potrebbe essere un impianto misto, che utilizzi sia centraline elettriche che onde radio.
L'impianto d'allarme perimetraleL'ideale se parliamo di sicurezza notturna. L'impianto antifurto perimetrale, infatti, non viene installato all'interno della casa ma all'esterno, lungo le pareti ed il perimetro dell'abitazione, ed entra in funzione in caso di effrazione di porte o finestre. Questo significa che può essere attivato anche quando c'è movimento in casa, proteggendovi dagli intrusi nelle ore notturne. Inoltre questa è la soluzione più adatta a ville con ampi giardini.
Gli impianti d'allarme con kit fai da teVi basterà fare un giro su Google per trovare tantissimi kit di sistemi d'allarme fai da te. Sono molto economici ma, come in altre situazioni, voi spenderete poco e vi ritroverete con un prodotto di scarso valore. Questi kit, infatti, sono facilmente neutralizzabili dai ladri e, soprattutto, mandano l'allarme per ogni sciocchezza o interferenza, diventando dunque dannosi oltre che inutili.
Articolo Precedente
Levi Commuter: il primo giubbotto intelligente realizzato con Google
Articolo Successivo
Smartwatch Google, rivelato un prototipo con Project Soli!
Articoli Correlati
Consigli per un efficace branding personale
15/09/2022
Come scegliere i materiali per la stampa 3d
31/08/2022