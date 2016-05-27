Zeblaze Crystal, lo smartwatch casual compatibile con Android e iOS
27/05/2016
Se siamo alla ricerca di uno smartwatch capace di integrare le principali funzioni di un activity tracker e di un daily planner, che sappia farsi ammirare ma essere contemporaneamente discreto al polso, Zeblaze Crystal è una soluzione che potrebbe fare per noi. Dai colori brillanti e con un design in acciaio inox, il dispositivo presenta inoltre un cinturino in pelle che non stona sia abbinato ad un outfit casual che ad un vestiario più elegante, rendendosi quindi un'alternativa multiuso molto interessante. Lo smartwatch Zeblaze Crystal è dotato di compatibilità sia con sistema operativo Android che iOS, a cui si aggiunge l'ultima tecnologia Bluetooth 4.0 facilmente attivabile dal touchscreen LCD da 1,54 pollici integrato, con un'ottima sensibilità a livello di tocco e dotato di una leggibilità adeguata a diverse condizioni di luce. Farà inoltre piacere, agli utenti che sono soliti utilizzare il proprio smartwatch come activity tracker, che Crystal è dotato inoltre di una protezione antigraffio, che si unisce alla copertura antisporco che dà una marcia in più al display digitale.
Zeblaze Crystal: look casual e qualità hardware riunite insiemeL'intuitività e la presenza di tante funzioni adatte al pubblico tipicamente appassionato di wearables sono inoltre due cardini chiave delle capacità di Zeblaze Crystal. Questo si può capire facilmente utilizzando i movimenti di swipe per accedere all'interfaccia: con un semplice scivolamento da destra a sinistra sullo schermo possiamo accedere ad un mondo di funzioni, tra cui rubrica, pedometro, promemoria, lista chiamate effettuate ed in entrata, allarme (un'ottima funzione per evitare la perdita dello smartwatch), sleep tracking, funzioni per lo scatto della fotocamera in delay, un cardiofrequenzimetro semplice ed efficace e possibilità di sincronizzare gli SMS inviati e ricevuti. Per chi non ritenesse sufficienti queste funzioni per comprendere la bontà del nuovo Zeblaze, esso integra inoltre una certificazione IP65 che lo rende ancora più adatto all'activity tracking: si tratta di una scelta di cui difficilmente potremo pentirci, se siamo interessati ad ottenere uno smartwatch adatto ad ogni situazione pur avendo a disposizione budget limitato.
