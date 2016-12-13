Home Apple iOS 10.2 disponibile al download: cosa cambia e i problemi di batteria

iOS 10.2 disponibile al download: cosa cambia e i problemi di batteria

di Redazione 13/12/2016

iOS 10.2, l’ultima release del sistema operativo Apple è a disposizione da qualche ora per iPhone 7, 6S, SE, 6, 5S e 5. Dopo ben sette rilasci in beta, dunque, c’è finalmente l’update ufficiale che introduce tante novità per i dispositivi della Mela. Ad esclusione, però, dell’app TV, disponibile solo per gli utenti del territorio americano. Si parte dalle emoji, che sono state rivisitate e rese più realistiche, oltre che aumentate di numero: adesse ce ne sono circa 100 in più, tra faccine e immagini di cibo, animali e icone in generale. L’app Foto è stata resa più stabile mentre la funzione Live Photo ora ha una maggiore frequenza di fotogrammi. Corretti i bug dell’album Persone relativi alla funzionalità Ricordi e allo zoom in avanti. Inoltre, ora l’applicazione supporta un maggior numero di formati RAW delle fotocamere digitali. Chi invia un messaggio da iPhone 7, 6S, SE, 6, 5S e 5 dopo l’update a iOS 10.2 avrà a disposizione nuovi effetti Amore e Festa, inoltre è stato corretto il bug relativo alla tastiera che in certi momenti non veniva visualizzata correttamente sul display. Migliorata l’esperienza utente con l’app Musica, mentre per quanto riguarda News è stata migliorata l’organizzazione delle notizie e il passaggio da un contenuto all’altro. Risolti diversi problemi anche relativi all’app Mail, ma della questione che preme di più agli utenti, non c’è al momento alcuna menzione. iOS 10.2 e la questione batteria Stiamo parlando dei problemi di batteria che sono stati riscontrati su iPhone 7, 6S, SE, 6, 5S e 5. Nel changelog Apple ufficiale, non c’è alcun riferimento alla correzione di eventuali inconvenienti in questo senso, ma è facile prevedere che gli sviluppatori Apple avranno lavorato anche in questo senso. Non resta, dunque, che effettuare l’aggiornamento e verificare se effettivamente si riscontri ancora un consumo di energia oltre la soglia della normalità.