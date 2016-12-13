HTC 11, i primi rumor: Snapdragon 835 e 8 GB RAM?
di Redazione
13/12/2016
HTC 11: un setup adatto agli utenti Android più esigentiSembra inoltre che HTC abbia intenzione di fare un salto di qualità anche a livello di RAM: 8 GB è la cifra su cui sembrano puntare in questo momento i social cinesi da cui stanno avvenendo alcuni leak di notizie. Il multitasking non sarà quindi un problema, a maggior ragione con l'arrivo di Android Nougat, e lo storage da 256 GB renderà praticamente qualsiasi operazione di download e catalogazione dei contenuti a portata di mano. Il comparto fotografico sembra invece essere nella media di un classico medio-gamma, con 12 megapixel e 8 megapixel per quanto riguarda la dual camera posteriore e un assetto ancora da specificare per l'obiettivo anteriore dedicato a video chat e selfie. La batteria avrà amperaggio 3700 mAh e sarà ricaricabile secondo gli standard di Qualcomm Quick Charge 4.0, che permette la riduzione dei tempi di ricarica della precedente generazione di Quick Charge del 20%. Queste sono le specifiche tecniche HTC 11 al momento più probabili: non ci rimane che confermarle col passare dei prossimi mesi, cruciali per l'arrivo del prossimo flagship HTC.
