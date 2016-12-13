Home Mobile HTC 11, i primi rumor: Snapdragon 835 e 8 GB RAM?

di Redazione 13/12/2016

HTC ha recentemente annunciato il suo HTC Bolt, conosciuto anche nelle vesti della sua versione internazionale "HTC 10 Evo". Nonostante l'arrivo imminente di questo interessante smartphone Android di fascia medio-alta, il brand cinese inizia a fare progetti per il prossimo flagship, HTC 11, che sembra aver catturato l'attenzione della stampa in seguito ad alcuni rumor piuttosto entusiasti. Tra di essi, la possibilità che HTC 11 integri un processore Snapdragon 835, già candidato a comparire sul rivale Samsung Galaxy S8. Questo garantirebbe allo smartphone le performance necessarie per affrontare le sfide della multimedialità che dal 2017 in avanti si faranno sempre più frequenti, grazie alla compresenza sui dispositivi di realtà virtuale e realtà aumentata. Altre indiscrezioni in merito al top di gamma riguardano ovviamente la risoluzione, che ci si aspetta sia una cristallina 1440 x 2560: la GPU Adreno 540 avrà ovviamente la sua parte nell'offrirci contenuti multimediali di ultima generazione. HTC 11: un setup adatto agli utenti Android più esigenti Sembra inoltre che HTC abbia intenzione di fare un salto di qualità anche a livello di RAM: 8 GB è la cifra su cui sembrano puntare in questo momento i social cinesi da cui stanno avvenendo alcuni leak di notizie. Il multitasking non sarà quindi un problema, a maggior ragione con l'arrivo di Android Nougat, e lo storage da 256 GB renderà praticamente qualsiasi operazione di download e catalogazione dei contenuti a portata di mano. Il comparto fotografico sembra invece essere nella media di un classico medio-gamma, con 12 megapixel e 8 megapixel per quanto riguarda la dual camera posteriore e un assetto ancora da specificare per l'obiettivo anteriore dedicato a video chat e selfie. La batteria avrà amperaggio 3700 mAh e sarà ricaricabile secondo gli standard di Qualcomm Quick Charge 4.0, che permette la riduzione dei tempi di ricarica della precedente generazione di Quick Charge del 20%. Queste sono le specifiche tecniche HTC 11 al momento più probabili: non ci rimane che confermarle col passare dei prossimi mesi, cruciali per l'arrivo del prossimo flagship HTC.