Samsung Galaxy S8 in uscita già a febbraio 2017?

12/12/2016

Samsung Galaxy S8 potrebbe vedere la luce in anticipo rispetto a quanto previsto: si parla di ufficializzazione già a febbraio 2017. La casa coreana sta lavorando da tempo al nuovo smartphone top di gamma che dovrebbe cancellare, almeno a livello di immagine, il danno creato dalle esplosioni del Note 7. Per aumentare i controlli di sicurezza, sembrava dunque che il prossimo dispositivo Samsung avrebbe visto la luce intorno alla metà del prossimo anno, ma secondo quanto riferiscono alcune fonti, tra cui il sito di "Bloomberg", il Galaxy S8 potrebbe essere annunciato molto prima. Si dice, infatti, che la presentazione ufficiale del nuovo smartphone coreano potrebbe avvenire nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, in programma nel prossimo mese di febbraio. Una notizia che ha già creato una grande attesa sia tra gli analisti, sia tra gli utenti. Insomma, un po’ tutti non vedono l’ora di ammirare il dispositivo con il quale Samsung punterà a recuperare terreno nel 2017 dopo le perdite nel settore causate dal ritiro a livello mondiale del Note 7.

Samsung Galaxy S8: caratteristiche confermate

Il nuovo Samsung Galaxy S8 sarà, secondo i rumors più accreditati, uno smartphone “border-less”, tutto schermo insomma, con il tasto Home che sarà incorporato sotto il vetro nella parte inferiore. Non ci dovrebbe essere alcun jack per le cuffie e supporterà quasi certamente la ricarica wireless. Il processore sarà con ogni probabilità un Qualcomm Snapdragon 835 per la versione USA, e un Exynos per quella pensata per gli altri Paesi. Confermati i 6 GB di memoria RAM, lo spazio di archiviazione interno sarà di almeno 256 GB, espansibile con microSD Quanto al display, si va verso un Amoled 4k HD Ultra, con una risoluzione 3840x2160. I principali dubbi sono rappresentati dalla maneggevolezza, considerato che si tratterà di un dispositivo senza bordi. Inoltre, ci si attende una brutta sorpresa dal punto di vista del prezzo, che dovrebbe essere superiore al costo di lancio dei predecessori.
Redazione

