Samsung Galaxy S8 in uscita già a febbraio 2017?
di Redazione
12/12/2016
Samsung Galaxy S8: caratteristiche confermateIl nuovo Samsung Galaxy S8 sarà, secondo i rumors più accreditati, uno smartphone “border-less”, tutto schermo insomma, con il tasto Home che sarà incorporato sotto il vetro nella parte inferiore. Non ci dovrebbe essere alcun jack per le cuffie e supporterà quasi certamente la ricarica wireless. Il processore sarà con ogni probabilità un Qualcomm Snapdragon 835 per la versione USA, e un Exynos per quella pensata per gli altri Paesi. Confermati i 6 GB di memoria RAM, lo spazio di archiviazione interno sarà di almeno 256 GB, espansibile con microSD Quanto al display, si va verso un Amoled 4k HD Ultra, con una risoluzione 3840x2160. I principali dubbi sono rappresentati dalla maneggevolezza, considerato che si tratterà di un dispositivo senza bordi. Inoltre, ci si attende una brutta sorpresa dal punto di vista del prezzo, che dovrebbe essere superiore al costo di lancio dei predecessori.
