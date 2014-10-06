Screenshot rubati da FB Messenger. Pagamenti elettronici in arrivo?
di Redazione
06/10/2014
Alcuni screenshot "rubati" dall'app di Facebook attraverso il tool Cycript da uno studente dell'università di Stanford mostrerebbero una funzione già presente nel messenger di Facebook e che attende solo di essere rivelata. Lo riporta Tech Crunch qui. In sostanza il messenger di Facebook nasconderebbe un tasto per i pagamenti in tempo reale fra utenti. Siamo ancora ad uno stato primordiale nell'esplorazione di questa funzione e soprattutto stiamo parlando di qualcosa a cui Facebook non ha ancora neanche lontanamente ufficialmente accennato. È dunque molto improbabile riuscire ad ipotizzare come questa funzionalità potrebbe essere implementata. Non sappiamo dunque se come FB potrebbe monetizzare dagli scambi di denaro fra utenti. Certo se la cosa fosse confermata sarebbe realmente una rivoluzione senza precedenti nel mondo delle transazioni online con evidenti ripercussioni anche su concorrenti quali ad esempio Paypal. È anche vero che a capo del progetto FB Messenger c'è David Marcus che fino a qualche tempo fa era in forza a Paypal. Di solito due più due fa quattro e anche se nella guerra fra colossi informatici qualche volta questa regola viene disattesa ci sono le premesse perché la realizzazione di una funzionalità di pagamento attraverso il messenger di Facebook possa essere realizzata. La presenza di una funzione di pagamento in Messenger è stata rivelata qualche tempo fa dal ricercatore Jonathan Zdziarski e semprerebbe che il tool utilizzato per esploare l'app su iOS sia stato Cycript. La notizia rivela anche che Tech Crunch ha provato a contattare Facebook per avere una conferma di questa funzionalità nel Messenger senza però essere riuciti ad ottenere un commento. Tech Crunch mostra anche un video ed alcuni screenshot della funzionalità di pagamento. Nonostante l'affidabilità di cui è assoluto sinonimo Tech Crunh in questo campo è opportuno prendere tutto con le dovute cautele. Se la notizia fosse confermata sarebbe una rivoluzione, ma fino ad allora nulla può essere dato per certo. Foto by Chris Harrison (CC BY 2.0)
